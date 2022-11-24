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Роналду: Було б весело виграти чемпіонат світу

Сьогодні 18:40 208 0
Кріштіану Роналду прокоментував ЧС-2022 у Катарі
Роналду: Було б весело виграти чемпіонат світу
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.com.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду мріє виграти ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"На мою думку, Португалія має чудовий шанс далеко зайти у цьому турнірі.

Я відчуваю тиск з моменту, коли покинув Мадейру у 8 років. Це не те, що не дає мені спати. Справжній тиск - це коли член вашої родини хворий чи дитина. Все інше відносне.

Ми знаємо, що це дуже складний турнір - всі хочуть виграти його, але переможець може бути лише один.

Якби я завершив кар'єру зараз, то був би щасливий своїм досягненням, я б не міг просити більшого, але перемога на ЧС - це було б весело. Бог знає, що робить", - сказав Роналду.

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