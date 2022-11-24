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Сане може пропустити матч проти Іспанії на ЧС-2022

Сьогодні 15:29 395 0
Вінгер збірної Німеччини може пропустити ще один матч
Сане може пропустити матч проти Іспанії на ЧС-2022
#Сане, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане може не зіграти у другому матчі поспіль на ЧС-2022.

Про це повідомляє SPORT1.

Напередодні матчу з Іспанією футболіст тренувався індивідуально.

Рішення про його участь у цій грі приймуть в суботу або в день матчу 27 листопада.

Сане пропустив матч проти Японії (1:2) через пошкодження коліна.

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