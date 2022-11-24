Сане може пропустити матч проти Іспанії на ЧС-2022

Вінгер збірної Німеччини може пропустити ще один матч

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане може не зіграти у другому матчі поспіль на ЧС-2022.

Про це повідомляє SPORT1.

Напередодні матчу з Іспанією футболіст тренувався індивідуально.

Рішення про його участь у цій грі приймуть в суботу або в день матчу 27 листопада.

Leroy Sané trainiert heute wieder individuell auf dem Platz. Einsatz gegen Spanien trotzdem weiter fraglich. 🇩🇪 @SPORT1 @berger_pj — Kerry Hau (@kerry_hau) November 24, 2022

Сане пропустив матч проти Японії (1:2) через пошкодження коліна.