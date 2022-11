Де Брейне - найкращий гравець матчу Бельгія - Канада

Хавбек збірної Бельгії Кевін де Брейне став найкращим гравцем матчу з Канадою в межах 1 туру ЧС-2022 (1:0).

Про це повідомляє ФІФА.

Півзахисник Манчестер Сіті виконав 24 точних паса з 34, відзначився 4 ключовими передачами та 4 вдалими кросами з 5 спроб.

Belgium are up and running in Qatar and, yet again, their main man left it all out on the pitch.



Tonight’s @Budweiser Player of the Match, Kevin De Bruyne 👏



🇧🇪 #BELCAN 🇨🇦 #POTM #YoursToTake #BudweiserWorldCup pic.twitter.com/rA9VgBBY78