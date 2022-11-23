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Німеччина - Японія 1:2: огляд матчу ЧС-2022

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#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Німеччини несподівано програла Японії.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група E, 1 тур
23 листопада, 2022 рік

Німеччина - Японія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Гюндоган (пен), 1:1 - 75 Доан, 1:2 - 83 Асано

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Раум, Зюле, Шлоттербек, Кімміх, Гнабрі (Мукоко, 90), Мюллер (Гофманн, 67), Мусіала (Гетце, 79), Гюндоган (Горецка, 67), Хаверц (Фуллькруг, 79).

Японія: Гонда, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 57), Сакаї, Йосіда, Ендо, Кубо (Томіясу, 46), Іто, Камада, Танака (Доан, 71), Маеда (Асано, 57).

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