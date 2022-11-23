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Очоа про відбитий пенальті: Ми працювали над цим місяць

Сьогодні 10:41 202 0
Голкіпер збірної Мексики розповів про відбитий пенальті від Левандовського
Очоа про відбитий пенальті: Ми працювали над цим місяць
#Очоа, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Marca.

Збірна Мексики готувалася до можливого пенальті в матчі з Польщею (0:0).

Про це розповів голкіпер мексиканців Гільєрмо Очоа.

"Ми працювали над цим із тренером воротарів останні пару тижнів, навіть місяць. Перегляд відео з пенальті у виконанні Левандовського - це ще завдання: ти бачиш понад 50 ударів і все одно не знаєш, як він проб'є. Я радий, що зміг відбити пенальті та зіграти на нуль", - сказав Очоа.

Нагадаємо, Очоа - найкращий гравець матчу Мексика - Польща на ЧС-2022. Також, Очоа став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу.

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