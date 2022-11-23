Очоа про відбитий пенальті: Ми працювали над цим місяць

Джерело - Marca.
Збірна Мексики готувалася до можливого пенальті в матчі з Польщею (0:0).
Про це розповів голкіпер мексиканців Гільєрмо Очоа.
"Ми працювали над цим із тренером воротарів останні пару тижнів, навіть місяць. Перегляд відео з пенальті у виконанні Левандовського - це ще завдання: ти бачиш понад 50 ударів і все одно не знаєш, як він проб'є. Я радий, що зміг відбити пенальті та зіграти на нуль", - сказав Очоа.
Нагадаємо, Очоа - найкращий гравець матчу Мексика - Польща на ЧС-2022. Також, Очоа став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу.