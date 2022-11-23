Захисник збірної Франції Ернандес більше не зіграє на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Визначився діагноз захисника збірної Франції Люка Ернандеса, який отримав травму у матчі з Австралією (4:1).
Про це повідомляє пресслужба "синіх".
У гравця Баварії - розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.
Ернандес більше не зможе вийти на поле у матчах ЧС-2022.
Термін відновлення після таких ушкоджень – мінімум півроку.
Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022
Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ