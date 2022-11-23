Захисник збірної Франції Ернандес більше не зіграє на ЧС-2022

У гравця Баварії - розрив передньої хрестоподібної зв'язки

Джерело - Чемпіон.

Визначився діагноз захисника збірної Франції Люка Ернандеса, який отримав травму у матчі з Австралією (4:1).

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

У гравця Баварії - розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Ернандес більше не зможе вийти на поле у матчах ЧС-2022.

Термін відновлення після таких ушкоджень – мінімум півроку.