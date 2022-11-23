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Захисник збірної Франції Ернандес більше не зіграє на ЧС-2022

Сьогодні 10:25 352 0
У гравця Баварії - розрив передньої хрестоподібної зв'язки
Захисник збірної Франції Ернандес більше не зіграє на ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Визначився діагноз захисника збірної Франції Люка Ернандеса, який отримав травму у матчі з Австралією (4:1).

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

У гравця Баварії - розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

Ернандес більше не зможе вийти на поле у матчах ЧС-2022.

Термін відновлення після таких ушкоджень – мінімум півроку.

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