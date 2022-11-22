П'ятий чемпіонат світу для аргентинського нападника

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі повторив рекорд за кількістю виступів на чемпіонатах світу.

Форвард вийшов у стартовому складі збірної Аргентини на матч першого туру ЧС-2022 проти Саудівської Аравії. Турнір у Катарі став п'ятим у кар'єрі 35-річного Мессі, він повторив рекорд Антоніо Карбахаля, Рафаеля Маркеса (обидва— Мексика), Лотара Маттеуса (Німеччина) та Джанлуїджі Буффона (Італія), які також зіграли на п'ятьох чемпіонатах світу.

Цей рекорд на ЧС-2022 можуть повторити ще два футболісти: Андрес Гуадрадо (Мексика) та Кріштіану Роналду (Португалія). Обидва гравці до цього виступали на чотирьох чемпіонатах світу.