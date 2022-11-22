Головне
Ребров може очолити збірну України
Сьогодні 11:37 223
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 12:09 1192
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 10:55 242
Верес - Динамо Київ 0:1: Огляд матчу
Сьогодні 10:38 224
Франція - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:14 773
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 08:29 992
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:10 2359
Данія - Туніс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:22 794
Мексика - Польща: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:05 925
Гол дня: син легендарного Джорджа Веа забив перший м'яч США на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 00:57 1006
Прямі трансляції

Мессі повторив рекорд за кількістю виступів на чемпіонатах світу

Сьогодні 12:21 188 0
П'ятий чемпіонат світу для аргентинського нападника
Мессі повторив рекорд за кількістю виступів на чемпіонатах світу
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - footboom.com.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі повторив рекорд за кількістю виступів на чемпіонатах світу.

Форвард вийшов у стартовому складі збірної Аргентини на матч першого туру ЧС-2022 проти Саудівської Аравії. Турнір у Катарі став п'ятим у кар'єрі 35-річного Мессі, він повторив рекорд Антоніо Карбахаля, Рафаеля Маркеса (обидва— Мексика), Лотара Маттеуса (Німеччина) та Джанлуїджі Буффона (Італія), які також зіграли на п'ятьох чемпіонатах світу.

Цей рекорд на ЧС-2022 можуть повторити ще два футболісти: Андрес Гуадрадо (Мексика) та Кріштіану Роналду (Португалія). Обидва гравці до цього виступали на чотирьох чемпіонатах світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5925
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 8481
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 8175
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5955
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО 5242
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО 4336
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7193
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16046
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37334
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187405
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23062 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3770 2