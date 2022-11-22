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Кейн: Я розчарований, що не зміг одягнути пов’язку OneLovе

Сьогодні 12:52 134 0
Кейн прокоментував відмову від капітанської пов’язки OneLove на ЧС-2022.
Кейн: Я розчарований, що не зміг одягнути пов’язку OneLovе
Фото - gettyimages
#Гаррі Кейн

Джерело - tribuna.com.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн не зміг одягнути капітанської пов’язки з написом OneLove на стартовий матч ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми хотіли одягнути пов'язку One Love, але сьогодні я не мав можливості вирішувати. Я приїхав на стадіон із цією пов'язкою, а мені сказали взяти іншу.

Ми, футболісти, не можемо контролювати це. Впевнений, що ФІФА та Футбольна асоціація Англії продовжать обговорювати це питання.

Протягом останніх п'яти років ви бачили, що ми неодноразово захищали свою позицію та продовжуватимемо це робити. Сьогодні ми схилили коліно, але часом подібні рішення приймати не нам.

Я не хочу говорити такі слова, які потраплять до заголовків. Я розчарований, що не зміг одягнути пов'язку, ось і все", - сказав Кейн.

Нагадаємо, Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою.

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