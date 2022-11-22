Кейн: Я розчарований, що не зміг одягнути пов’язку OneLovе

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн не зміг одягнути капітанської пов’язки з написом OneLove на стартовий матч ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми хотіли одягнути пов'язку One Love, але сьогодні я не мав можливості вирішувати. Я приїхав на стадіон із цією пов'язкою, а мені сказали взяти іншу.

Ми, футболісти, не можемо контролювати це. Впевнений, що ФІФА та Футбольна асоціація Англії продовжать обговорювати це питання.

Протягом останніх п'яти років ви бачили, що ми неодноразово захищали свою позицію та продовжуватимемо це робити. Сьогодні ми схилили коліно, але часом подібні рішення приймати не нам.

Я не хочу говорити такі слова, які потраплять до заголовків. Я розчарований, що не зміг одягнути пов'язку, ось і все", - сказав Кейн.