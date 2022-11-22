У групі B на чемпіонаті світу зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2022 було зіграно матчі 1 туру в групі B. Збірна Англії розтрощила збірну Ірану (6:2), а США та Вельс зіграли внічию (1:1).

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

Тож фаворит упевнено очолив турнірну таблицю групи. В США та Вельса - по 1 очку. В Ірана - 0.

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 1 1 0 0 6-2 3 2 США 1 0 1 0 1-1 1 3 Вельс 1 0 1 0 1-1 1 4 Іран 1 0 0 1 2-6 0

Матчі 2 туру в квартеті B заплановано на п'ятницю, 25 листопада.

2-й тур