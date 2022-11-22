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У групі B на чемпіонаті світу зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця

Сьогодні 11:53 212 0
У групі B на чемпіонаті світу зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2022 було зіграно матчі 1 туру в групі B. Збірна Англії розтрощила збірну Ірану (6:2), а США та Вельс зіграли внічию (1:1).

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

Тож фаворит упевнено очолив турнірну таблицю групи. В США та Вельса - по 1 очку. В Ірана - 0.

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  АнгліяАнглія 1 1 0 0 6-2 3
2  США США 1 0 1 0 1-1 1
3  Вельс Вельс 1 0 1 0 1-1 1
4  Іран Іран 1 0 0 1 2-6 0

Матчі 2 туру в квартеті B заплановано на п'ятницю, 25 листопада.

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

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