У групі B на чемпіонаті світу зіграно 1-й тур: результати та турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2022 було зіграно матчі 1 туру в групі B. Збірна Англії розтрощила збірну Ірану (6:2), а США та Вельс зіграли внічию (1:1).
1-й тур
Тож фаворит упевнено очолив турнірну таблицю групи. В США та Вельса - по 1 очку. В Ірана - 0.
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|1
|1
|0
|0
|6-2
|3
|2
|США
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Вельс
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Іран
|1
|0
|0
|1
|2-6
|0
Матчі 2 туру в квартеті B заплановано на п'ятницю, 25 листопада.
2-й тур
- 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
- 25 листопада | 21:00 | Англія - США