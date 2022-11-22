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Збірна Нідерландів вперше в історії не пропустила у чотирьох матчах ЧС поспіль

Сьогодні 01:00 309 0
Збірна Нідерландів вперше в історії не пропустила у чотирьох матчах ЧС поспіль
#Нідерланди

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нідерландів, яка перемогла Сенегал з рахунком 2:0 у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу, вперше в історії зіграла на нуль у чотирьох матчах поспіль.

Про це повідомляє портал Opta Sports.

Помаранчеві пропустили чемпіонат світу в росії у 2018 році, а на турнірі у 2014 році вибороли бронзові медалі. У чвертьфіналі Нідерланди у серії пенальті перемогли Коста-Рику, завершивши основний та додатковий час нульовою нічиєю. У півфіналі того турніру помаранчеві також після нульової нічиєї поступилися Аргентині в серії 11-метрових, а в матчі за третє місце були сильнішими за Бразилію (3:0).

Крім того, команда Луї ван Гала стала першою збірною з 2010 року, якою скорилося таке досягнення. Попередньою була національна команда Іспанії.

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