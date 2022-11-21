Ван Гал став рекордсменом збірної Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї Ван Гал встановив історичне досягнення.

Перемога над Сенегалом у 1 турі групового етапу ЧС-2022 стала для ван Гала 38-ю у кар’єрі на чолі збірної. За цим показником 71-річний коуч обійшов Діка Адвоката та одноосібно очолив рейтинг тренерів за кількістю перемог у збірній Нідерландів.

Зазначимо, що ван Гал провів з командою 58 матчів. З Нідерландами наставник став бронзовим призером ЧС-2014.

У наступному турі групового етапу ЧС-2022 Нідерланди зіграють 25 листопада з Еквадором.