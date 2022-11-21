Голкіпер збірної Ірану вибув до кінця ЧС-2022

Голкіпер збірної Ірану більше не зграє на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Ірану Аліреза Бейранванд пропустить матчі ЧС-2022, що залишилися.

Про це повідомляє Khabaronline.

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Гравець отримав травму у матчі з Англією (2:6), після якого його відправили до лікарні. Він не зіграє в інших матчах.

30-річний воротар отримав травму у зіткненні з власним захисником. Його замінили на 20-й хвилині.

В наступних матчах Іран зіграє з Вельсом (25 жовтня) та США (29 жовтня).