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Голкіпер збірної Ірану вибув до кінця ЧС-2022

Сьогодні 22:55 284 0
Голкіпер збірної Ірану більше не зграє на ЧС-2022
Голкіпер збірної Ірану вибув до кінця ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Ірану Аліреза Бейранванд пропустить матчі ЧС-2022, що залишилися.

Про це повідомляє Khabaronline.

Актуально: Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО

Гравець отримав травму у матчі з Англією (2:6), після якого його відправили до лікарні. Він не зіграє в інших матчах.

30-річний воротар отримав травму у зіткненні з власним захисником. Його замінили на 20-й хвилині.

В наступних матчах Іран зіграє з Вельсом (25 жовтня) та США (29 жовтня).

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