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Сенегал - Нідерланди 0:2: огляд матчу

Сьогодні 22:36 179 0
Сенегал - Нідерланди 0:2: огляд матчу
#Нідерланди, #Сенегал

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів святкувала перемогу над Сенегалом.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті ЧС-2022 збірна Еквадору впевнено переграла Катар (2:0). То ж після першого туру у групі А лідирують збірні Еквадору та Нідерландів.

У другому турі чемпіонату світу, 25 листопада, збірна Еквадору зіграє з Нідерландами, а Сенегал - з Катаром.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група А, 1 тур
21 листопада, 2022 рік

Сенегал - Нідерланди 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Гакпо, 0:2 - 90+9 Классен

Сенегал: Е. Менді, Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло (Якобс 62), Н. Менді, Гейе, Куяте (Гує 73), Діатта (Джексон 74), Діа (Дьєнг 69), Сарр

Нідерланди: Нопперт, Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке, Блінд, Бергхюйс (Копмайнерс 79), де Йонг, Гакпо (де Рон 90+4), Янссен, Бергвейн (Классен 79)

Попередження: Менді 90+4, Гейе 90+6 – де Лігт 56

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