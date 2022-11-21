Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів святкувала перемогу над Сенегалом.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті ЧС-2022 збірна Еквадору впевнено переграла Катар (2:0). То ж після першого туру у групі А лідирують збірні Еквадору та Нідерландів.

У другому турі чемпіонату світу, 25 листопада, збірна Еквадору зіграє з Нідерландами, а Сенегал - з Катаром.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група А, 1 тур

21 листопада, 2022 рік

Сенегал - Нідерланди 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Гакпо, 0:2 - 90+9 Классен

Сенегал: Е. Менді, Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло (Якобс 62), Н. Менді, Гейе, Куяте (Гує 73), Діатта (Джексон 74), Діа (Дьєнг 69), Сарр

Нідерланди: Нопперт, Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке, Блінд, Бергхюйс (Копмайнерс 79), де Йонг, Гакпо (де Рон 90+4), Янссен, Бергвейн (Классен 79)

Попередження: Менді 90+4, Гейе 90+6 – де Лігт 56