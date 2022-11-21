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Саутгейт встановив рекорд серед тренерів збірної Англії

Сьогодні 22:33 187 3
Саутгейт встановив рекорд серед тренерів збірної Англії
#Гарет Саутгейт

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт встановив рекорд серед тренерів національної команди за кількістю перемог на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи.

Про це повідомляє OptaJoe.

У матчі 1-го туру групи В його підопічні розтрощили збірну Ірану (6:2). Ця перемога стала для Саутгейта дев'ятою на великих турнірах. За цим показником він обійшов Альфа Ремзі (8 звитяг), який в далекому 1966 році зумів привести Англію до перемоги на домашньому Мундіалі.

Наступний свій матч збірна Англії зіграє у п'ятницю, 25 листопада, проти США.

Нагадаємо, Саутгейт має претензії до своїх гравців.

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