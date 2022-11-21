Англія повторила свій гольовий рекорд на чемпіонатах світу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групової стадії чемпіонату світу 2022 року збірна Англії здобула над командою Ірану велику перемогу з рахунком 6:2.

Про це повідомляє Opta.

Підсумковий рахунок 6:2 став історично найбільшою перемогою англійців у стартовому матчі на великому турнірі – чемпіонаті світу або Європи.

Крім цього, Англія лише вдруге в історії зуміла у фінальній частині ЧС або Євро відзначитися шістьма голами. Вперше це сталося на ЧС-2018 у поєдинку зі збірною Панами (6:1).

Нагадаємо, Беллінгем – другий наймолодший автор голу в історії збірної Англії на ЧС.