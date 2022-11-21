Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт має претензії до своїх гравців по матчу 1-го туру групового етапу ЧС-2022 із національною командою Ірану (6:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Я ситий цим по горло, чесно. Звичайно, ми маємо бути раді, що виграли з такою різницею та показували гарну гру. Проте команда знову втратила концентрацію. Потрібно бути стабільнішими.

Перший тайм був складним, з великою кількістю пауз, але наші пресинг та рух були хороші. При цьому ми не можемо дозволяти собі пропускати два голи на цьому етапі турніру, тому потрібно виправлятися у матчі зі США.

Нам дали 24 хвилини додаткового часу. Помилки були наслідком затягування матчу та рахунку, який здавався комфортним. Забракло концентрації", - зазначив Саутгейт.