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Саутгейт: Наша команда знову втратила концентрацію

Сьогодні 18:59 287 0
Тренер прокоментував матч з Іраном
Саутгейт: Наша команда знову втратила концентрацію
#Англія, #Іран, #ЧС-2022

Джерело - ВВС.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт має претензії до своїх гравців по матчу 1-го туру групового етапу ЧС-2022 із національною командою Ірану (6:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Я ситий цим по горло, чесно. Звичайно, ми маємо бути раді, що виграли з такою різницею та показували гарну гру. Проте команда знову втратила концентрацію. Потрібно бути стабільнішими.

Перший тайм був складним, з великою кількістю пауз, але наші пресинг та рух були хороші. При цьому ми не можемо дозволяти собі пропускати два голи на цьому етапі турніру, тому потрібно виправлятися у матчі зі США.

Нам дали 24 хвилини додаткового часу. Помилки були наслідком затягування матчу та рахунку, який здавався комфортним. Забракло концентрації", - зазначив Саутгейт.

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