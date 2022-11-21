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Англія - Іран 6:2: огляд матчу

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Англія - Іран 6:2: огляд матчу
#Англія, #Іран, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Іраном.

Сьогодні, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться ще два матчі, в одному з яких зіграють суперники сьогоднішніх команд по групі В - США та Вельс. Початок матчу о 21:00. У наступному турі, 25 листопада, збірна Англії зіграє з США, а Іран - з Вельсом.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група В, 1 тур
21 листопада, 2022 рік

Англія - Іран 6:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 35 Беллінгем, 2:0 - 43 Сака, 3:0 - 45+1 Стерлінг, 4:0 - 62 Сака, 4:1 - 65 Таремі, 5:1 - 71 Рашфорд, 6:1 - 90 Гріліш, 6:2 - 90+12 Таремі (пен)

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Стоунз, Маґуайр (Даєр 70), Шоу, Беллінґем, Райс, Сака (Рашфорд 70), Маунт (Фоден 71), Стерлінґ (Ґріліш 70), Кейн (Вілсон 76)

Іран: Бейранванд (Хоссейні 19), Мохаррамі, Пураліганджі, Чешмі (Кананізадеган 46), Хоссейні, Мохаммаді, Джаханбахш (Голізаде 46), Нуроллахі (Азмун 77), Карімі (Еззатоллахі 46), Сафі, Таремі

Попередження: Джаханбахш 25, Пураліганджі 48

Нагадаємо, що у матчі-відкритті ЧС-2022 збірна Еквадору впевнено переграла Катар.

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