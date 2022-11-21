Матч відбудеться у четвер, 24 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи Н чемпіонату світу з футболу збірна Португалії зіграє з Ганою.

Матч відбудеться у четвер, 24 листопада. Початок матчу о 18:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 0 0 0 0 0-0 0 2 Гана 0 0 0 0 0-0 0 3 Уругвай 0 0 0 0 0-0 0 4 Пд. Корея 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур