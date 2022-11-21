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Португалія - Гана: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 04:29 251 0
Матч відбудеться у четвер, 24 листопада
Португалія - Гана: де дивитися матч ЧС-2022
#Гана, #Португалія, #ЧС-2022, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи Н чемпіонату світу з футболу збірна Португалії зіграє з Ганою.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у четвер, 24 листопада. Початок матчу о 18:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 0 0 0 0 0-0 0
2  Гана 0 0 0 0 0-0 0
3  Уругвай 0 0 0 0 0-0 0
4  Пд. Корея 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай
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