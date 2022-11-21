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Бразилія - Сербія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 07:41 490 0
Матч відбудеться у четвер, 24 листопада
Бразилія - Сербія: де дивитися матч ЧС-2022
#Бразилія, #Сербія, #ЧС-2022, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зіграє з Сербією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у четвер, 24 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 0 0 0 0 0-0 0
2  Сербія 0 0 0 0 0-0 0
3  Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0
4  Камерун 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун 
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
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