Головне
Збірна Еквадору впевнено перемогла Катар у стартовому матчі ЧС-2022
Вчора 19:59 551
Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:00 1593
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Вчора 23:26 513
Джокович виграв шостий трофей на Підсумковому турнірі АТР
Вчора 22:12 253 1
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:02 386
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:07 5410
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 17:52 2666
Ферстаппен виграв останній етап Формули-1 сезону 2022 року
Вчора 16:47 311
Юнацька збірна України перемогла Кіпр та достроково вийшла до еліт-раунду відбору
Вчора 16:24 501
Кривбас поступився Металісту 1925 у 14 турі УПЛ
Вчора 15:50 378
Прямі трансляції

Швейцарія - Камерун: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 02:38 277 0
Матч відбудеться у четвер, 24 листопада
Швейцарія - Камерун: де дивитися матч ЧС-2022
#Камерун, #ЧС-2022, #Швейцарія, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Швейцарії зіграє з Камеруном.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у четвер, 24 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 0 0 0 0 0-0 0
2  Сербія 0 0 0 0 0-0 0
3  Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0
4  Камерун 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун 
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
Коментарі ()
Популярне зараз
Катар - чемпіон світу зі скандалів Катар - чемпіон світу зі скандалів 8730 7
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 5410
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2208
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022 1928
Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Катар - Еквадор - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2666
Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 Катар - Еквадор: де дивитися стартовий матч ЧС-2022 4229
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53627 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8361
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8066
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47105
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5723
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7025