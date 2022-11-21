Матч відбудеться у четвер, 24 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Швейцарії зіграє з Камеруном.

Матч відбудеться у четвер, 24 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 0 0 0 0 0-0 0 2 Сербія 0 0 0 0 0-0 0 3 Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0 4 Камерун 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур