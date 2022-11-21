Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Швейцарії зіграє з Камеруном.
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Матч відбудеться у четвер, 24 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бразилія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Швейцарія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Камерун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун
- 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія
2-й тур
- 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
- 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія
3-й тур
- 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
- 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія