Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру групи F чемпіонату світу з футболу збірна Бельгії зіграє з Канадою.
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Матч відбудеться у середу, 23 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Хорватія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія
- 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада
2-й тур
- 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
- 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада
3-й тур
- 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
- 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко