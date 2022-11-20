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ФІФА заборонила збірній Англії носити капітанську пов'язку OneLove

Сьогодні 22:03 81 0
Гравці можуть отримати жовту картку за носіння
ФІФА заборонила збірній Англії носити капітанську пов'язку OneLove
#ЧС-2022, #Гаррі Кейн

Джерело - UA-футбол.

Футбольна асоціація Англії отримала повідомлення від ФІФА, що Гаррі Кейну, як і будь-якому іншому капітану збірної країни, заборонено надягати капітанську пов'язку OneLove.

Про це повідомляє The Telegraph.

Вона висловлює підтримку різним маргіналізованим групам суспільства. Серед таких - ЛГБТК+ спільнота.

Футбольну асоціацію було попереджено про це перед завтрашнім матчем ЧС-2022 з Іраном. ФІФА заявила, що заздалегідь затверджуватиме будь-які зміни в одязі та екіпіруванні гравців.

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Капітан збірної Нідерландів Вірджіл Ван Дейк, який також мав намір одягнути пов'язку OneLove, в інтерв'ю заявив, що капітанам з пов'язкою можуть давати жовті картки на початку матчу.

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