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Марокко - Хорватія: де дивитися матч ЧС-2022

Вчора 23:33 258 0
Матч відбудеться у середу, 23 листопада
Марокко - Хорватія: де дивитися матч ЧС-2022
#Марокко, #Хорватія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи F чемпіонату світу з футболу збірна Марокко зіграє з Хорватією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у середу, 23 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Бельгія 0 0 0 0 0-0 0
2  Канада 0 0 0 0 0-0 0
3  Марокко 0 0 0 0 0-0 0
4  Хорватія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко
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