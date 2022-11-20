Матч відбудеться у середу, 23 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи F чемпіонату світу з футболу збірна Марокко зіграє з Хорватією.

Матч відбудеться у середу, 23 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

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Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Бельгія 0 0 0 0 0-0 0 2 Канада 0 0 0 0 0-0 0 3 Марокко 0 0 0 0 0-0 0 4 Хорватія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія

23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада

2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко

27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

3-й тур