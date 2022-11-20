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Іспанія - Коста-Рика: де дивитися матч ЧС-2022

Вчора 22:27 185 0
Матч відбудеться у середу, 23 листопада
Іспанія - Коста-Рика: де дивитися матч ЧС-2022
#Іспанія, #Коста-Рика, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи Е чемпіонату світу з футболу збірна Іспанії зіграє з Коста-Рикою.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у середу, 23 листопада. Початок матчу о 18:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 0 0 0 0 0-0 0
2  Коста-Рика 0 0 0 0 0-0 0
3  Німеччина 0 0 0 0 0-0 0
4  Японія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина
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