Матч відбудеться у середу, 23 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи Е чемпіонату світу з футболу збірна Німеччини зіграє з Японією.

Матч відбудеться у середу, 23 листопада. Початок матчу о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 0 0 0 0 0-0 0 2 Коста-Рика 0 0 0 0 0-0 0 3 Німеччина 0 0 0 0 0-0 0 4 Японія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур