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Мессі знову тренувався індивідуально напередодні ЧС-2022

Сьогодні 20:57 351 0
Аргентинець пропускає тренування у загальній групі
Мессі знову тренувався індивідуально напередодні ЧС-2022
#Ліонель Мессі, #Збірна Аргентини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі займався поза загальною групою команди

Про це повідомляє Marca.

Вчора, 18 листопада, він теж мав індивідуальне заняття, але вважалося, що перейматися за здоров’я футболіста не варто.

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Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що йому регулюють активність через перевантаження литкових м’язів.

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