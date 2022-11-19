Мессі знову тренувався індивідуально напередодні ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі займався поза загальною групою команди
Про це повідомляє Marca.
Вчора, 18 листопада, він теж мав індивідуальне заняття, але вважалося, що перейматися за здоров’я футболіста не варто.
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Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що йому регулюють активність через перевантаження литкових м’язів.
🚨🚨🚨 Alarma en Argentina. Messi se entrena en solitario, apartado del grupo. Te lo cuenta desde Doha, @Juan_Castro_10 #Qatar2022 pic.twitter.com/9VdixMxa9h— MARCA (@marca) November 19, 2022