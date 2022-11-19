Директор з комунікацій ФІФА зробив камінг-аут в Катарі

Брайан Свонсон зробив камінг-аут напередодні ЧС-2022

Джерело - Marca.

Директор з комунікацій ФІФА Брайан Свонсон під час пресконференції президента організації Джанні Інфантіно перед чемпіонатом світу-2022 в Катарі оголосив, що він є геєм.

Про це повдіомляє Marca.

"Я деякий час працював з Джанні Інфантіно, і завжди відчував, що мені допомагають і підтримують. Я гей, як і багато моїх колег у ФІФА, і я завжди відчував підтримку. Я зараз у привілейованому положенні, як гей, який знаходиться тут у Катарі на великій події. Інфантіно не гей, але це не означає, що йому все одно. Йому не все одно", - сказав Свонсон.

В Катарі гомосексуалізм є порушенням закону і карається ув'язненням на строк до 3 років та штрафом.

Інфантіно: Сьогодні я відчуваю себе катарцем, африканцем, геєм та робітником-мігрантом