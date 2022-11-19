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Інфантіно: Сьогодні я відчуваю себе катарцем, африканцем, геєм та робітником-мігрантом

Сьогодні 13:28 412 0
Інфантіно прокоментував критику щодо проведення чемпіонату світу у Катарі
Інфантіно: Сьогодні я відчуваю себе катарцем, африканцем, геєм та робітником-мігрантом
#ФІФА, #Інфантіно

Джерело - Чемпіон.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відреагував на критику щодо умов проведення ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Сьогодні я відчуваю себе катарцем. Сьогодні я відчуваю себе арабом. Сьогодні я відчуваю себе африканцем. Сьогодні я відчуваю себе геєм. Сьогодні я відчуваю себе інвалідом. Сьогодні я відчуваю себе робочим мігрантом.

Важливо: Катар - чемпіон світу зі скандалів

Я знаю, як це відчувати дискримінацію. Мене булили через червоний колір волосся.

Європейці давали нам багато уроків. Я європеєць. За те, що ми, європейці, робимо по всьому світу протягом останніх трьох тисяч років, ми повинні просити вибачення протягом наступних трьох тисяч років, перш ніж давати моральні уроки людям.

Хто насправді піклується про працівників? ФІФА, футбол, чемпіонат світу, як і Катар. Кілька днів тому я був на заході, де ми пояснили, що робимо для людей з обмеженими можливостями на цьому ЧС", - розповів Інфантіно.

Раніше президент ФІФА закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022.

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