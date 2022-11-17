Корреа, якого довикликали в Аргентину не зіграє на ЧС-2022

Інформація про нового гравця з'явиться найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Аргентині Анхель Корреа пропустить чемпіонату світу-2022 через травму.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Вінгер Атлетіко мав замінити Ніколаса Гонсалеса, який також отримав пошкодження.

Про те, хто буде включений до заявки замість Корреа, поки не повідомляється.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión.



El reemplazante será informado en las próximas horas. pic.twitter.com/XCx98v66Xt — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

На ЧС-2022 Аргентина зіграє у групі С з командами Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.