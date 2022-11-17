Головне
Гутцайт - обраний новим президентом НОК України
Вчора 17:44 796
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України
Вчора 19:35 703
Збірна України U-19 вирвала перемогу в Косово у 1 турі відбору до Євро-2023
Вчора 16:31 589
Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України
Вчора 16:08 1659
Динамо перемогло Інгулець у 1 турі УПЛ
Вчора 14:55 677
Мільйони переглядів та батли в коментарях: Як FAVBET виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж
Вчора 14:17 251
Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося
Вчора 13:52 922
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
16.11.2022 23:21 9242
МПК призупинив членство Паралімпійського комітету росії
16.11.2022 21:20 502
Караваєв-старший: Російська поліція приходила в наш будинок в Херсоні
16.11.2022 17:16 3562 1
Прямі трансляції

Корреа, якого довикликали в Аргентину не зіграє на ЧС-2022

Вчора 23:17 246 0
Інформація про нового гравця з'явиться найближчим часом
Корреа, якого довикликали в Аргентину не зіграє на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Аргентині Анхель Корреа пропустить чемпіонату світу-2022 через травму.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Вінгер Атлетіко мав замінити Ніколаса Гонсалеса, який також отримав пошкодження.

Про те, хто буде включений до заявки замість Корреа, поки не повідомляється.

На ЧС-2022 Аргентина зіграє у групі С з командами Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України 1659
Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла 1470
Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України 1017
Гутцайт - обраний новим президентом НОК України Гутцайт - обраний новим президентом НОК України 796
Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося 922
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 1043
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19889
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187293
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18633 12
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12058 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32238
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14499