Джерело - Чемпіон.

22 -й чемпіонат світу з футболу-2022 відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. На груповій стадії зіграють 32 команди, які утворили 8 груп. Зазначимо, чемпіонат світу з футболу вперше пройде на Близькому Сході, а також уперше в Північній півкулі — восени й узимку. Організатора чемпіонату світу 2022 року було названо 2 грудня 2010 року в Цюриху (Швейцарія).

У матчі відкритті господарі турніру зіграють проти збірної Еквадору. Фінальний матч відбудеться 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщує 80 000 глядачів. Це останній чемпіонат світу з футболу ФІФА з 32-ма командами.

Склади команд

У складі кожної збірної 26 футболістів.

Група А

Катар

Воротарі: 1. Саад Аль-Шеєб (Аль-Садд), 22. Мешаал Баршам (Аль-Садд), 21. Юсеф Хассан (Аль-Гарафа).

Захисники: Педро Мігел (Аль-Садд), Мусааб Хідір (Аль-Садд), Тарек Сальман (Аль-Садд), Бассам Аль-Раві (Аль-Духаїль), Булем Хоухі (Аль-Садд), Абделькарім Хассан (Аль-Садд), Хомам Ахмед (Аль-Гарафа), Джассім Габер (Аль-Арабі).

Півзахисники: Алі Асад (Аль-Садд), Ассім Модібо (Аль-Духаїль), Мохаммед Ваад (Аль-Садд), Салем Аль-Хаджрі (Аль-Садд), Мустафа Тарек Машаал (Аль-Садд), Карім Будьяф (Аль-Духаїль), Абделазіз Хатім (Аль-Райян), Ісмаїл Мухаммад (Аль-Духаїль).

Нападники: Наїф Аль-Хадрамі (Аль-Раян), Ахмед Алаельдін (Аль-Гафара), Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд), Халід Мунір Мазід (Аль-Вакра), Акрам Афіф (Аль-Садд), Алмоез Алі (Аль-Духаїль), Мохаммед Мунтарі (Аль-Духаїль).

Еквадор

Воротарі: Александер Домінгес (ЛДУ Кіто), Ернан Галіндес (Універсидад Католіка), Мойсес Рамірес (Індепендьєнте дель Вальє).

Захисники: Анхело Пресіадо (Генк, Бельгія), Вільям Пачо (Антверпен, Бельгія), Роберт Арболеда (Сан-Паулу, Бразилія), Джексон Поросо (Труа, Франція), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), П'єро Інкап'є (Баєр, Німеччина), Хав'єр Арреага (Сіетл Саундерс, Австралія), Первіс Еступіньян (Брайтон, Англія), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес, США).

Півзахисники: Карлос Груесо (Аугсбург, Німеччина), Мойсес Кайседо (Брайтон, Англія), Хосе Сифуентес (Лос-Анджелес, США), Джегсон Мендес (Лос-Анджелес, США), Алан Франко (Атланта Юнайтед, США), Гонсало Плата (Спортінг, Португалія), Анхель Мена (Леон), Джеремі Сармієнто (Брайтон, Англія), Айртон Пресьядо (Сантос Лагуна), Ромаріо Ібарра (Пачука, Мексика).

Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче, Туреччина), Мікаель Естрада (Крус Асуль), Джоркаефф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз, Аргентина), Кевін Родригес (Імбабура).

Сенегал

Воротарі: Едуар Менді (Челсі, Англія), Альфред Гоміс (Ренн, Франція), Сені Дьєнг (КПР, Англія).

Захисники: Каліду Кулібалі (Челсі, Англія), Абду Діалло (ПСЖ, Франція), Юссуф Сабалі (Бетіс, Іспанія), Фоде Балло Туре (Мілан, Італія), Папе Абу Сіссе (Олімпіакос, Греція), Ісмаїл Якобс (Монако, Франція), Формос Менді (Булонь, Франція).

Півзахисники: Гана Гeйє (Евертон, Англія), Шейху Куяте (Ноттінгем Форест, Англія), Нампалі Менді (Лестер, Англія), Крепін Діатта (Брюгге, Бельгія), Пап Гeйє (Марсель, Франція), Пап Матар Сарр (Тоттенгем, Англія), Пате Сісс (Райо Вальєкано, Іспанія), Мустафа Нам (Пафос, Греція), Лум Ндіає (Алавес, Іспанія).

Нападники: Садіо Мане (Баварія, Німеччина), Ісмаїла Сарр (Вотфорд, Англія), Булає Діа (Вільярреал, Іспанія), Ніколас Джексон (Вільярреал, Іспанія), Бамба Дьєнг (Марсель, Франція), Фамара Дьєду (Аланьяспор, Туреччина), Іліман Ндіає (Шеффілд Юнайтед, Англія).

Нідерланди

Воротарі: Джастін Бейлоу (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвер (Аякс).

Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Англія), Джеремі Фрімпонг (Баєр, Німеччина), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Англія), Дензел Дюмфріс (Інтер, Італія), Маттейс де Лігт (Баварія, Німеччина), Тірелл Маласія (Манчестер Юнайтед, Англія), Стефан де Врей (Інтер, Італія).

Півзахисники: Стівен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Кеннет Тейлор (Аякс), Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Тен Копмейнерс (Аталанта, Італія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Ноа Ланг (Брюгге, Бельгія), Хаві Сімонс (ПСВ).

Нападники: Стівен Бергвейн, (Аякс), Мемфіс Депай (Барселона, Іспанія), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Вінсент Янссен (Антверпен, Бельгія), Ваут Вегхорст (Бешикташ, Туреччина).

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Група B

Англія

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Коуді (Евертон), Ерік Даєр (Тоттенгем), Гаррі Маґвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Бен Вайт (Арсенал).

Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Конор Ґаллагер (Челсі), Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер).

Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахім Стерлінг (Челсі), Каллум Вілсон (Ньюкасл).

Іран

Воротарі: Аліреза Беїранванд (Персеполіс), Амір Абедзаде (Понферрадіна, Іспанія), Хоссейн Хоссейні (Естеглал), Паям Ніазманд (Сепахан).

Захисники: Маджид Хоссейні (Трабзонспор, Туреччина), Хоссейн Канаані (Аль-Ахлі, Катар), Шоджа Халілзаде (Аль-Ахлі, Катар), Мортеза Пурліганджи (Аль-Арабі, Катар), Садег Мохаррамі (Локомотива Загреб, Хорватія), Мілад Мохаммаді (Гент, Бельгія), Ехсан Хаджсафі (АЕК, Греція), Рамін Резаеян (Персеполіс), Аболфазл Джалалі (Естеглал).

Півзахисники: Саїд Еззатоллахі (Вайле, Данія), Алі Карімі (Кайсеріспор, Туреччина), Ахмад Нуроллахі (Шабаб Аль-Ахі, ОАЕ), Рузбе Чешмі (Естегляль), Вахід Амірі (Персеполіс), Саман Годдос (Брентфорд, Англія), Аліреза Джаханбахш (Феєнорд, Нідерланди), Алі Голізаде (Шарлеруа, Бельгія), Мехді Торабі (Персеполіс).

Нападники: Сердар Азмун (Баєр, Німеччина), Мехді Таремі (Порту, Португалія), Карім Ансаріфард (АЕК, Греція).

США

Воротарі: Ітан Хорват (Лутон Таун, Англія), Шон Джонсон (Нью-Йорк Сіті), Метт Тернер (Арсенал, Англія).

Захисники: Кемерон Картер-Вікерс (Селтік, Шотландія), Сержиньо Дест (Мілан, Італія), Аарон Лонг (Нью-Йорк Ред), Шак Мур (Нешвілл), Тім Рім (Фулгем, Англія), Антоні Робінсон (Фулгем, Англія), Джо Скаллі (Боруссія Менгенгладбах, Німеччина), ДеАндре Єдлін (Інтер Маямі), Вокер Циммерман (Нешвілл).

Півзахисники: Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед, Англія), Келлін Акоста (Лос-Анджелес), Тайлер Адамс (Лідс Юнайтед, Англія), Лука де ла Торре (Сельта, Іспанія), Вестон Маккенні (Ювентус, Італія), Юнус Муса (Валенсія, Іспанія), Крістіан Ролдан (Сіетл Саундерс, Австралія).

Нападники: Хесус Феррейра (Даллас), Джордан Морріс (Сіетл Саундерс, Австралія), Крістіан Пулішич (Челсі, Англія), Джио Рейна (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джош Сарджент (Норвіч Сіті, Англія), Тім Веа (Лілль, Англія), Хаджи Райт (Антальяспор, Туреччина).

Вельс

Воротарі: Вейн Хеннессі (Ноттінгем Форест, Англія), Денні Ворд (Лестер), Адам Девіс (Шефілд Юнайтед).

Захисники: Бен Девіс (Тоттенхем), Бенджамін Кабанго (Суонсі), Том Лок'єр (Лутон Таун), Джо Родон (Ренн, Франція), Кріс Мефам (Борнмут), Ітан Ампаду (Спеція, Італія), Кріс Гантер (Вімблдон), Неко Вільямс (Ноттінгем Форест), Коннор Робертс (Бернлі).

Півзахисники: Сорба Томас (Хаддерсфілд), Джо Аллен (Суонсі), Метт Сміт (МК Донс), Ділан Левітт (Данді Юнайтед), Гаррі Вілсон (Фулхем), Джозефф Моррелл (Портсмут), Джонатан Вільямс (Суїндон Таун), Аарон Ремсі (Ніцца, Франція), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Гарет Бейл (Лос-Анджелес ФК, США).

Нападники: Кіффер Мур (Борнмут), Марк Харріс (Кардіфф Сіті), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест), Деніел Джеймс (Фулхем).

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Група C

Аргентина

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія).

Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина).

Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Саудівська Аравія

Воротарі: Мохаммед аль-Овайс (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль Рубаї (Аль-Аглі), Наваф Аль-Акіді (Аль-Насср).

Захисники: Яссер Аль-Шахрані (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль-Бреїк (Аль-Хіляль), Алі Аль-Булаїхі (Аль-Хіляль), Сауд Абдулхамід (Аль-Хіляль), Султан Аль-Ганам (Аль-Насср), Абдулела Аль-Амрі (Аль-Насср), Абдулла Маду (Аль-Насср), Хассан Тамбакті (Аль-Шабаб).

Півзахисники: Салман Аль-Фарадж (Аль-Хіляль), Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Абдулла Отаїф (Аль-Хіляль), Мохаммед Канно (Аль-Хіляль), Абдуллела Аль-Малкі (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Фахад Аль-Муваллад (Аль-Шабаб), Хаттан Бахебрі (Аль-Шабаб), Самі Аль-Наджеї (Аль-Насср), Алі Аль-Хассан (Аль-Насср), Абдулрахман Аль-Абуд (Аль-Іттіхад), Ріяд Шарахілі (Абха).

Нападники: Фірас Аль-Бураїкан (Аль-Фатех), Салех Аль-Шехрі (Аль-Хіляль), Хаїтхам Асірі (Аль-Ахлі).

Мексика

Воротарі: Гільєрмо Очоа (Америка), Альфредо Талавера (Хуарес), Родольфо Кота (Леон).

Захисники: Хорхе Санчес (Аякс, Нідерланди), Кевін Альварес (Пачука), Нестор Араухо (Америка), Хоан Васкес (Кремонезе, Італія), Ектор Морено (Монтеррей), Сесар Монтес (Монтеррей), Херардо Артеага (Генк, Бельгія), Хесус Гальярдо (Монтеррей).

Півзахисники: Андрес Гуардадо (Бетіс, Іспанія), Ектор Еррера (Х'юстон, США), Карлос Родрігес (Крус Асуль), Ерік Гутьєррес (ПСВ, Нідерланди), Луїс Чавес (Пачука), Едсон Альварес (Аякс, Нідерланди), Орбелін Пінеда (Крус Асуль), Луїш Ромо (Монтеррей).

Нападники: Алексіс Вега (Гвадалахара), Ірвінг Лосано (Наполі, Італія), Рауль Хіменес (Вулвергемптон, Англія), Роберто Альварадо (Крус Асуль), Уріель Антуна (Гвадалахара), Енрі Мартін (Америка), Рохеліо Фунес Морі (Монтеррей).

Польща

Воротарі: Бартломей Дронґовський (Спеція, Італія), Лукаш Скорупський (Болонья, Італія), Войцех Щенсний (Ювентус, Італія).

Захисники: Ян Беднарек (Астон Вілла, Англія), Каміль Ґлік (Беневенто, Італія), Якуб Ківьор (Спеція, Італія), Артур Енджейчик (Легія), Матеуш Ветеска (Клермон, Франція), Бартош Берешинський (Сампдорія, Італія), Метті Кеш (Астон Вілла, Англія), Роберт Ґумни (Аугсбург, Німеччина), Пшемислав Франковський (Ланс, Франція), Нікола Залевський (Рома, Італія).

Півзахисники: Кристян Бєлік (Бірмінгем, Англія), Ґжеґож Крихов‘як (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Себастьян Шиманьський (Феєнорд, Нідерланди), Пйотр Зелінський (Наполі, Італія), Шимон Журковський (Фіорентина, Італія), Дамьян Шиманьський (АЕК, Греція), Каміл Ґросицький (Погонь), Якуб Каміньський (Вольфсбург, Німеччина), Міхал Скурась (Лех).

Нападники: Роберт Левандовський (Барселона, Іспанія), Аркадіуш Мілік (Ювентус, Італія), Кшиштоф Пйонтек (Салернітана, Італія), Кароль Швідерський (Шарлотт, США).

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Група D

Франція

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія).

Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина).

Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жиру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Австралія

Воротарі: Ендрю Редмейн (Сідней), Метью Раян (Копенгаген, Данія), Денні Вукович (Сентрал-Кост Мерінерс).

Захисники: Натаніель Аткінсон (Хартс, Шотландія), Азіз Бехіч (Данді Юнайтед, Шотландія), Мілош Дегенек (Коламбус Крю, США), Томас Денг (Альбірекс Ніігата), Фран Карачіч (Брешія, Італія), Джоел Кінг (Оденсе, Данія), Кай Роулз (Хартс, Шотландія), Гаррі Суттар (Сток Сіті, Англія), Бейлі Райт (Мідлсбро, Англія).

Півзахисники: Кіану Баккус (Сент-Міррен, Шотландія), Мартін Бойл (Хіберніан, Шотландія), Джейсон Каммінгс (Сентрал-Кост Мерінерс), Кемерон Девлін (Хартс, Шотландія), Айдін Хрустич (Верона, Італія), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі, Німеччина), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кадіс, Іспанія), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Аарон Муй (Селтік, Англія).

Нападники: Мітчелл Дьюк (Фаджіано Окаяма, Японія), Крейг Гудвін (Аделаїда Юнайтед), Джеймі Макларен (Мельбурн Сіті), Гаранг Куол (Сентрал-Кост Мерінерс).

Данія

Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца, Франція), Фредерік Реннов (Уніон, Німеччина), Олівер Крістенсен (Герта, Німеччина).

Захисники: Сімон К'єр (Мілан, Італія), Йоакім Мегле (Аталанта, Італія), Расмус Ніссен Крістенсен (Лідс, Англія), Єнс Стрюгер Ларсен (Трабзонспор, Туреччина), Даніель Васс (Брондбю), Андреас Крістенсен (Барселона, Іспанія), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес, Англія), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Бах (Бенфіка, Португалія).

Півзахисники: Матіас Йенсен (Брентфорд, Англія), Крістіан Нергор (Брентфорд, Англія), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем, Англія), Томас Ділейні (Севілья, Іспанія), Каспер Дольберг (Севілья, Іспанія), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед, Англія), Роберт Сков (Гоффенгайм, Німеччина), Андреас Сков Ольсен (Брюгге, Бельгія).

Нападники: Андреас Евальд Корнеліус (Копенгаген), Йонас Вінд (Вольфсбург, Німеччина), Міккель Дамсгор (Брентфорд, Англія), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол, Іспанія), Юссуф Юрарі Поульсен (Лейпциг, Німеччина), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт, Німеччина).

Туніс

Воротарі: Аймен Дамен (Спортиф Сфаксієн), Моуэз Хассан (Африкан), Бечир Бен Саїд (Монастир), Аймен Матлуті (Етуаль дю Сахель).

Захисники: Алі Абді (Кан, Франція), Мохамед Дрегер (Люцерн, Швейцарія), Алі Маалул (Аль-Аглі, Єгипет), Ваджді Кешріда (Атромітос, Греція), Надер Гандрі (Африкан), Яссін Мерія (Есперанс), Білель Іфа (Кувейт), Ділан Бронн (Салернітана, Італія), Монтассар Тальбі (Лор'ян, Франція).

Півзахисники: Елліс Схірі (Кельн, Німеччина), Гайлен Шаалелі (Есперанс), Аїсса Лайдуні (Ференцварош, Угорщина), Мохамед Алі Бен Ромдане (Есперанс), Фержані Сассі (Аль-Духаїль, Катар), Ганнібал Межбрі (Бірмінгем, Англія).

Нападники: Юссеф Мсакні (Аль-Арабі, Катар), Сейфеддіне Жазірі (Замалек, Єгипет), Наїм Сліті (Еттіфак), Іссам Жебалі (Оденсе, Данія), Таха Яссін Хеніссі (Кувейт), Аніс Бен Слімане (Брондбю, Данія), Вахбі Хазрі (Монпелье, Франція).

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Група E

Іспанія

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон, Англія), Давид Райя (Брентфорд, Англія).

Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Ерік Гарсія (Барселона), Жорді Альба (Барселона), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, Англія), Сесар Аспілікуета (Челсі, Англія), Пау Торрес (Вільярреал, Іспанія), Хосе Гайя (Валенсія), Уго Гільямон (Валенсія).

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Серхі Бускетс (Барселона), Гаві (Барселона), Педрі (Барселона), Коке (Атлетіко), Маркос Льоренте (Атлетіко), Карлос Солер (ПСЖ, Франція).

Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Ферран Торрес (Барселона), Ансу Фаті (Барселона), Пабло Сарабія (ПСЖ, Франція), Ніко Вільямс (Атлетік), Марко Асенсіо (Реал), Єремі Піно (Вільярреал), Дані Ольмо (РБ Лейпциг, Німеччина).

Коста-Рика

Воротарі: Кейлор Навас (ПСЖ, Франція), Естебан Альварадо (Ередіано), Патрік Секейра (Луго, Іспанія).

Захисники: Франсіско Кальво (Коньяспор, Туреччина), Хуан Пабло Варгас (Мільонаріос, Колумбія), Кендал Вастон (Сапрісса), Оскар Дуарте (Аль-Вехда, Саудівська Аравія), Даніель Чакон (Колорадо Репідс, США), Кейшер Фуллер (Ередіано), Карлос Мартінес (Сан-Карлос), Браян Ов'єдо (Реал Солт Лейк, США), Рональд Матаррріта (Цинциннаті, США).

Півзахисники: Єльцин Техеда (Ередіано), Чельсо Боргес (Алахуеленсе), Юстін Салас (Сапрісса), Роан Вілсон (Мунісіпаль Гресія), Жерсон Торрес (Ередіано), Дуглас Лопес (Ередіано), Джевісон Беннетт (Сандерленд, Англія), Альваро Замора (Сапрісса), Ентоні Ернандес (Пунтаренас), Брендон Агуйлера (Ноттінгем Форест, Англія), Браян Руїс (Алахуеленсе).

Нападники: Хоель Кемпбелл (Леон, Мексика), Ентоні Контрерас (Ередіано), Хоан Венегас (Алахуеленсе).

Німеччина

Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Стеген (Барселона, Іспанія), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон, Англія), Маттіас Ґінтер (Фрайбург), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем, Англія), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум, (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдіґер (Реал, Іспанія), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Ніклас Зюле (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Йозуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Маріо Ґьотце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Кай Гаверц (Челсі, Англія), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд), Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Серж Ґнабрі (Баварія).

Японія

Воротарі: Сюїті Гонда (Сімідзу С‑Палс), Деніел Шмідт (Сент-Трюйден, Шотландія), Ейдзі Кавасіма (Страсбур, Франція).

Захисники: Мікі Ямане (Кавасакі Фронтале), Хірокі Сакаї (Урава Редс), Мая Єсіда (Шальке, Німеччина), Такехіро Томіясу (Арсенал, Англія), Сего Танігуті (Кавасакі Фронтале), Ко Ітакура (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Хірокі Іто (Штутгарт, Німеччина), Юто Нагатомо (Токіо), Юта Накаяма (Гаддерсфілд, Англія).

Півзахисники: Ватару Ендо (Штутгарт, Німеччина), Хідемаса Моріта (Спортінг, Португалія), Ао Танака (Фортуна, Німеччина), Гаку Сібасакі (Леганес, Іспанія), Каору Мітома (Брайтон, Англія), Даїті Камада (Айнтрахт, Німеччина), Ріцу Доан (Фрайбург, Німеччина), Дзюня Іто (Реймс, Франція), Такумі Мінаміно (Монако, Франція), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад, Іспанія), Юкі Сома (Нагоя Грампус).

Нападники: Дайдзен Маеда (Селтік, Шотландія), Такума Асано (Бохум, Німеччина), Аясе Веда (Серкль Брюгге, Бельгія).

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Група F

Бельгія

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сімон Міньйоле (Брюгге), Кун Кастельс (Вольфсбург, Німеччина).

Захисники: Тобі Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер, Англія), Артюр Теат (Ренн, Франція), Тімоті Кастань (Лестер, Англія), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд, Німеччина).

Півзахисники: Яннік Карраско (Атлетіко, Іспанія), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Юрі Тілеманс (Лестер, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Атлетіко, Іспанія), Еден Азар (Реал, Іспанія), Торган Азар (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Леандро Троссард (Брайтон, Англія), Леандер Дендонкер (Астон Вілла, Англія), Амаду Онана (Евертон).

Нападники: Ромелу Лукаку (Інтер, Італія), Дріс Мертенс (Галатасарай, Туреччина), Шарль Де Кетеларе (Мілан, Італія), Жеремі Доку (Ренн, Франція), Міші Батшуайї (Фенербахче, Туреччина), Лої Опенда (Ланс, Франція).

Канада

Воротарі: Джеймс Пантеміс (Клеб де Фут Монреаль), Мілан Борян (Црвена Звезда, Сербія), Дейн Сен Клер (Міннесота Юнайтед, США).

Захисники: Сем Адекугбе (Хатайспор, Туреччина), Джоель Вотерман (Клеб де Фут Монреаль), Алістер Джонстон (Клеб де Фут Монреаль), Камаль Міллер (Клеб де Фут Монреаль), Річі Ларьї (Торонто), Стівен Віторія (Шавеш, Португалія), Дерек Корнеліус (Панетолікос, Греція).

Півзахисники: Лаям Фрейзер (Дейнзе, Нідерланди), Ісмаель Коне (Клеб де Фут Монреаль), Самуель П'єтт (Клеб де Фут Монреаль), Марк-Ентоні Кає (Торонто), Гонатан Осоріо (Торонто), Девід Вутерспун (Сент-Джонстон, Шотландія), Атіба Гатчінсон (Бешикташ, Туреччина), Стефен Еустакіу (Порту, Португалія).

Нападники: Ліам Міллар (Базель, Швейцарія), Лукас Кавальїні (Ванкувер Вайткепс), Айкі Угбо (Труа, Франція), Тажон Бушанан (Брюгге, Бельгія), Кайл Ларін (Брюгге, Бельгія), Джонатан Девід (Лілль, Франція), Альфонсо Девіс (Баварія, Німеччина), Девід Гойлетт (Редінг, Англія).

Марокко

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція).

Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна, Іспанія), Закарія Абухляль (Тулуза, Франція), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс, Англія), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, Іспанія), Валід Чеддіра (Барі, Італія), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія).

Хорватія

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія).

Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія).

Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем, Англія), Андрей Крамарич (Гоффенгайм, Німеччина), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна, Іспанія), Марко Лівая (Хайдук Спліт).

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Група G

Бразилія

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Уевертон (Палмейрас).

Захисники: Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Бремер (Ювентус, Італія), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Дані Алвес (Пумас, Мексика), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Тіаго Сілва (Челсі, Англія).

Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Лукас Пакета (Вест Хем, Англія), Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія).

Нападники: Антоні (Манчестер Юнайтед, Англія), Габріел Мартінеллі (Арсенал, Англія), Габріел Жезус (Арсенал, Англія), Неймар (ПСЖ, Франція), Педро Абреу (Фламенго), Рафінья Діас (Барселона, Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго (Реал, Іспанія), Вінісіус Жуніор (Реал, Іспанія).

Сербія

Воротарі: Марко Дмитрович (Севілья, іспанія), Предраг Райкович (Мальорка, Іспанія), Ваня Милинкович-Савич (Торіно, Італія).

Захисники: Стефан Митрович (Хетафе, Іспанія), Нікола Миленкович (Фіорентина, Італія), Страхіня Павлович (РБ Зальцбург, Австрія), Мілош Велькович (Вердер, Німеччина), Філіп Младенович (Легія, Польща), Страхіня Еракович (Црвена Звезда) ), Срджан Бабич (Альмерія, Іспанія).

Півзахисники: Неманья Гудель (Севілья, Іспанія), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо, Італія), Саша Лукич (Торіно, Італія), Марко Груїч (Порту, Португалія), Філіп Костич (Ювентус, Італія), Урош Рачич (Брага, Португалія), Іван Ілич, Дарко Лазович (обидва – Верона, Італія), Андрій Живкович (ПАОК, Греція), Неманья Максимович (Хетафе).

Нападники: Душан Тадич (Аякс, Нідерланди), Александар Мітрович (Фулгем Англія), Душан Влахович (Ювентус, Італія), Філіп Джуричич (Сампдорія, Італія), Лука Йовіч (Фіорентина, Італія), Неманья Радонич (Торіно, Італія).

Швейцарія

Воротарі: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Йонас Омлін (Монпельє, Франція), Філіпп Кен (РБ Зальцбург, Австрія).

Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті, Англія), Ерай Джемерт (Валенсія, Іспанія), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія), Сільван Відмер (Майнц, Німеччина), Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина).

Півзахисники: Мішель Ебішер (Болонья, Італія), Фабіан Фрай (Базель), Ремо Фройлер (Ноттінгем Форест, Англія), Ардон Яшарі (Люцерн), Фабіан Рідер (Янг Бойз), Джибріл Соу (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Деніс Закарія (Челсі, Англія).

Нападники: Бріл Емболо (Монако, Франція), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Ноа Окафор (РБ Зальцбург), Харіс Сеферович (Галатасарай, Туреччина), Джердан Шакірі (Чикаго, США), Ренато Штеффен (Лугано), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина).

Камерун

Воротарі: Симон Нгапандуанбю (Марсель, Франція), Девіс Епассі (Абха, Саудівська Аравія), Андре Онана (Інтер, Італія).

Захисники: Ніколя Нкулу (Аріс, Греція), Нуху Толо (Сіетл, Австралія), Олів‘є Мбайзо (Філадельфія, США), Коллінс Фай (Аль-Тай, Саудівська Аравія), Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франція), Енцо Ебосс (Удінезе, Італія), Крістофер Ву (Ренн, Франція).

Півзахисники: Олів‘є Нтчам (Свонсі, Вельс), П‘єр Кунде (Олімпіакос, Греція), Мартін Онгла (Верона, Італія), Самуель Гуе (Мехелен, Бельгія), Гаель Ондуа (Ганновер, Німеччина), Андре-Франк Замбо-Ангісса (Наполі, Італія).

Нападники: Мумі Нгамале (динамо москва), Жером Нгом Мбекелі (Апеєc), Жан-П’єр Нсаме (Янг Бойз, Швейцарія), Жорж-Кевін Нкуду (Бешикташ, Туреччина), Венсан Абубакар (Аль-Наср, Саудівська Аравія ), Карл Токо Екамбі (Ліон, Франція), Бріан Мбемо (Брентфорд, Англія), Ерік Шупо-Мотінґ (Баварія, Німеччина), Крістіан Басогог (Шеньхуа, Китай), Мару Суаїбу (Котон, Бенін).

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Група H

Португалія

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Данілу Перейра (ПСЖ, Франція), Нуну Мендеш (ПСЖ, Франція), Пепе (Порту), Антоніу Сілва (Бенфіка), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд, Німеччина).

Півзахисники: Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Рубен Невеш (Вулвергемптон, Англія), Матеус Нунес (Вулвергемптон, Англія), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Маріу (Бенфіка), Отавіо Монтейро (Порту), Вітінья (ПСЖ, Франція), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія).

Нападники: Андре Сілва (РБ Лейпциг, Німеччина), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Рамос (Бенфіка), Жоау Фелікс (Атлетіко, Іспанія), Рафаел Леау (Мілан, Італія), Рікарду Орта (Брага).

Гана

Воротарі: Манаф Нуруден (Ейпен, Бельгія), Данлад Ібрагім (Асанте Котоко), Лоуренс Аті-Зігі (Санкт-Галлен, Швейцарія).

Захисники: Деніс Одої (Фулгем, Англія), Тарик Лемпті (Брайтон, Англія), Аліду Сейду (Клермон, Франція), Даніель Амарті (Лестер, Англія), Джозеф Айду (Сельта, Іспанія), Александер Джику (Страсбур, Франція), Мохаммед Салісу (Саутгемптон, Англія), Абдул-Рахман Баба (Редінг, Англія), Гідеон Менса (РБ Зальцбург, Англія).

Півзахисники: Андре Айю (Аль-Садд, Катар), Томас Парті (Арсенал, Англія), Еліша Овусу (Генк, Бельгія), Саліс Абдул Самед (Ланс, Франція), Мохаммед Кудус (Аякс, Нідерланди), Даніель-Кофі Кіере (Фрайбург, Німеччина).

Нападники: Даніель Афріє (Аккра Хартс оф Оук), Камал Дін Сулемана (Ренн, Франція), Іссааку Абдул Фатаву (Спортінг, Португалія), Осман Букарі (Црвена Звезда, Сербія), Іньякі Вільямс (Атлетік, Іспанія), Антуан Семеньо (Брістоль Сіті, Англія), Джордан Айю (Крістал Пелес, Англія), Камал Сова (Брюгге, Бельгія).

Уругвай

Воротарі: Фернандо Муслера (Галатасарай, Туреччина), Серхіо Рочет (Насьональ), Себсастьян Соса (Індепедьєнте, Аргентина).

Захисники: Хосе Марія Хіменес (Атлетіко, Іспанія), Себастьян Коатес (Спортінг, Португалія), Дієго Годін (Атлетіко Мінейро, Бразилія), Мартін Касерес (Лос-Анджелес Гелаксі, США), Рональд Араухо (Барселона, Іспанія), Хосе Луїс Родрі (Насьональ), Луїс Еспіно (Кадіс, Іспанія), Матіас Олівера (Наполі, Італія), Матіас Вінья (Рома, Італія).

Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем, Англія), Федеріко Вальверде (Реал, Іспанія), Феліпе Карбальо (Насьональ), Матіас Весіно (Лаціо, Італія), Хіорх'ян де Арраскаета (Фламенго, Бразилія), Факундо Пеллістрі (Манчестер Юнайтед, Англія), Мартін Сатріано (Емполі, Італія), Факундо Торрес (Орландо Сіті, США).

Нападники: Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Англія), Луїс Суарес (Насьональ), Едінсон Кавані (Валенсія, Іспанія), Ніколас Лопес (УАНЛ Тігрес, Мексика).

Південна Корея

Воротарі: Ким Син Гю (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Сон Бом Гин (Чонбук Хьонде Моторс), Чо Хьон У (Ульсан Хьонде).

Захисники: Ким Мин Чже (Наполі, Італія), Ким Йон Гвон (Ульсан Хьонде), Квон Кюн Вон (Гамба Осака, Японія), Чо Ю Мін (Теджон Хана Сітізен), Ким Мун Хван (Чонбук Хьонде Моторс), Юн Джон Гю (Сеул), Ким Тхе Хван (Ульсан Хьонде), Ким Чжин Су (Чонбук Хьонде Моторс), Хон Чхоль (Тегу).

Півзахисники: Чон У Йон (Аль-Садд, Саудівська Аравія), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань, Китай), Пайк Син Хо (Чонбук Хьонде Моторс), Хван Ин Бом (Олімпіакос, Греція), Лі Дже Сон (Майнц, Німеччина), Квон Чхан Хун (Кимчхон Сангму), Чун Ву Юн (Фрайбург, Німеччина), Лі Кан Ин (Мальорка, Іспанія), Сон Хин Мін (Тоттенгем, Англія), Хван Хи Чхан (Вулвергемптон, Англія), На Санг Хо (Сеул), Сон Мін Кю (Чонбук Хьонде Моторс).

Нападники: Хван Ий Джо (Олімпіакос, Греція), Чо Гю Сун (Чонбук Хьонде Моторс).