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Склад збірної Англії - найдорожчий на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 16:14 253 0
Загальна трансферна вартість 831 гравця ЧС-2022 складає 15 мільярдів євро
Склад збірної Англії - найдорожчий на чемпіонаті світу-2022
#CIES

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний центр спортивних досліджень оцінив вартість складів національних збірних, які зіграють на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє пресслужба CIES.

Найдорожчий склад у збірної Англії - 1,499 мільярда євро.

До ТОП-3 також увійшли національні команди Бразилії та Франції - 1,455 та 1,337 мільярда євро відповідно.

  Актуально: Стали відомі коментатори ЧС-2022

Загальна трансферна вартість 831 гравця ЧС-2022 складає 15 мільярдів євро.

Найдорожчий гравець турніру - Джуд Беллінґем (Англія) з дортмундської Боруссії.

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