Склад збірної Англії - найдорожчий на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Міжнародний центр спортивних досліджень оцінив вартість складів національних збірних, які зіграють на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.
Про це повідомляє пресслужба CIES.
Найдорожчий склад у збірної Англії - 1,499 мільярда євро.
До ТОП-3 також увійшли національні команди Бразилії та Франції - 1,455 та 1,337 мільярда євро відповідно.
Актуально: Стали відомі коментатори ЧС-2022
Загальна трансферна вартість 831 гравця ЧС-2022 складає 15 мільярдів євро.
Найдорожчий гравець турніру - Джуд Беллінґем (Англія) з дортмундської Боруссії.