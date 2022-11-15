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Стали відомі коментатори ЧС-2022

Сьогодні 14:24 247 0
ЧС-2022 стартує 20 листопада
Стали відомі коментатори ЧС-2022

Джерело - suspilne.media.

Стала відома команда коментаторів чемпіонату світу з футболу, які будуть працювати на Суспільному.

Важливо: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

У команду увійшло сім коментаторів:

  • Андрій Столярчук - спортивний коментатор. Коментував фінал Євро-2012 та чемпіонату світу-2014 на Суспільному, також працював на матчах європейських чемпіонатів та єврокубків.
  • Віталій Волочай - спортивний коментатор. Коментує матчі футбольних європейських чемпіонатів та єврокубків. На Суспільному коментував Олімпійські ігри, чемпіонат світу та Європи з легкої атлетики, чемпіонат світу з волейболу.
  • Галина Вініченко - спортивна коментаторка, журналістка Радіо Промінь. Перша футбольна коментаторка на радіо, працювала на матчах Євро-2020, жіночого Євро-2022, коментує матчі чемпіонату Іспанії та єврокубків з футболу. А також працювала на Літніх і Зимових Олімпійських іграх в телеефірі Суспільного.
  • Владислав Шалота - спортивний коментатор. Коментувє матчі європейських чемпіонатів, працював коментатором на футбольному Євро-2020.
  • Вадим Шевякін - спортивний коментатор. Коментує матчі європейських чемпіонатів, єврокубків. На Суспільному коментував матчі молодіжних та юніорських чемпіонатів Європи, а також Олімпійські ігри.
  • Єгор Джулай - спортивний журналіст та коментатор. Коментував матчі клубного Чемпіонату світу, молодіжного футбольного Євро, матчі жіночого юніорського Євро.
  • Вадим Похвала - спортивний журналіст та коментатор. Коментував матчі юніорського чоловічого та жіночого футболу, матчі Євро з футзалу та Чемпіонату світу з сокка.

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