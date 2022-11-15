Стали відомі коментатори ЧС-2022

Джерело - suspilne.media.
Стала відома команда коментаторів чемпіонату світу з футболу, які будуть працювати на Суспільному.
Важливо: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
У команду увійшло сім коментаторів:
- Андрій Столярчук - спортивний коментатор. Коментував фінал Євро-2012 та чемпіонату світу-2014 на Суспільному, також працював на матчах європейських чемпіонатів та єврокубків.
- Віталій Волочай - спортивний коментатор. Коментує матчі футбольних європейських чемпіонатів та єврокубків. На Суспільному коментував Олімпійські ігри, чемпіонат світу та Європи з легкої атлетики, чемпіонат світу з волейболу.
- Галина Вініченко - спортивна коментаторка, журналістка Радіо Промінь. Перша футбольна коментаторка на радіо, працювала на матчах Євро-2020, жіночого Євро-2022, коментує матчі чемпіонату Іспанії та єврокубків з футболу. А також працювала на Літніх і Зимових Олімпійських іграх в телеефірі Суспільного.
- Владислав Шалота - спортивний коментатор. Коментувє матчі європейських чемпіонатів, працював коментатором на футбольному Євро-2020.
- Вадим Шевякін - спортивний коментатор. Коментує матчі європейських чемпіонатів, єврокубків. На Суспільному коментував матчі молодіжних та юніорських чемпіонатів Європи, а також Олімпійські ігри.
- Єгор Джулай - спортивний журналіст та коментатор. Коментував матчі клубного Чемпіонату світу, молодіжного футбольного Євро, матчі жіночого юніорського Євро.
- Вадим Похвала - спортивний журналіст та коментатор. Коментував матчі юніорського чоловічого та жіночого футболу, матчі Євро з футзалу та Чемпіонату світу з сокка.