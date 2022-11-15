Стали відомі коментатори ЧС-2022

ЧС-2022 стартує 20 листопада

Стала відома команда коментаторів чемпіонату світу з футболу, які будуть працювати на Суспільному.

Важливо: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

У команду увійшло сім коментаторів: