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Буффон: На ЧС-2022 вболіватиму за Камерун

Сьогодні 00:25 298 0
Буффон: На ЧС-2022 вболіватиму за Камерун
#Джанлуїджі Буффон

Джерело - Football-Italia.

Воротар Парми Джанлуїджі Буффон на ЧС-2022 буде вболівати за збірну Камеруну.

Про це заявив сам футболіст.

"Як зазвичай, коли Італії не буде, я спробую слідкувати за командами, де грають мої одноклубники чи друзі, або за тих, хто традиційно виступає андердогом.

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У такому випадку я завжди вболіваю за Камерун. Вони займають особливе місце в моєму серці", - сказав Буффон.

Нагадаємо, що Буффон вирішив стати воротарем після того, як спостерігав за грою Камеруну на чемпіонаті світу 1990 року та надихнувся їхнім голкіпером Томасом Н'Коно.

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