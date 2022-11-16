Джерело - Football-Italia.
Воротар Парми Джанлуїджі Буффон на ЧС-2022 буде вболівати за збірну Камеруну.
Про це заявив сам футболіст.
"Як зазвичай, коли Італії не буде, я спробую слідкувати за командами, де грають мої одноклубники чи друзі, або за тих, хто традиційно виступає андердогом.
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У такому випадку я завжди вболіваю за Камерун. Вони займають особливе місце в моєму серці", - сказав Буффон.
Нагадаємо, що Буффон вирішив стати воротарем після того, як спостерігав за грою Камеруну на чемпіонаті світу 1990 року та надихнувся їхнім голкіпером Томасом Н'Коно.