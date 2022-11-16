Воротар Парми Джанлуїджі Буффон на ЧС-2022 буде вболівати за збірну Камеруну.

Про це заявив сам футболіст.

"Як зазвичай, коли Італії не буде, я спробую слідкувати за командами, де грають мої одноклубники чи друзі, або за тих, хто традиційно виступає андердогом.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

У такому випадку я завжди вболіваю за Камерун. Вони займають особливе місце в моєму серці", - сказав Буффон.

Нагадаємо, що Буффон вирішив стати воротарем після того, як спостерігав за грою Камеруну на чемпіонаті світу 1990 року та надихнувся їхнім голкіпером Томасом Н'Коно.