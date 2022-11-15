Мане пропустить перші матчі Сенегалу на чемпіонаті світу у Катарі

Джерело - BBC.

Форвард Баварії та збірної Сенегалу Садіо Мане не зіграє у стартових матчах чемпіонату світу у Катарі.

Про це заявив представник Сенегальської федерації футболу Абдулай Соу.

"Нам доведеться розраховувати на те, що перші ігри чемпіонату світу в Катарі ми зіграємо без Садіо Мане та зможемо їх виграти. Ніхто в нашій команді цього не хотів, але це те, що трапилося з нами", - зазначив Соу.

Форвард отримав пошкодження у матчі Бундесліги з Вердером та був замінений у середині першого тайму. Проте гравець потрапив до остаточної заявки своєї команди для участі у мундіалі.

У Баварії заявили, що 30-річний Мане отримав травму малогомілкової кістки, проте тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе повідомив, що операція гравцю не потрібна.

Сенегал на груповій стадії чемпіонату світу виступить у квартеті А, суперниками африканської команди стануть Нідерланди, Катар та Еквадор.