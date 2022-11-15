Еквадор оголосив заявку на Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Еквадору визначилася із заявкою на ЧС-2022 у Катарі.
Головний тренер Густаво Альфаро взяв із собою 26 футболістів:
Голкіпери: Александер Домінгес (Ліга де Кіто), Ернан Галіндес (Аукас), Мойсес Рамірес (Індепендьєнте дель Вальє)
Захисники: П'єро Хінкапі (Баєр Леверкузен), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), Роберт Арболеда (Сан-Паулу), Ксав'єр Арреага (Сієтл Саундерс), Джексон Поросо (Труа), Анхело Пресіадо (Генк), Первіз Еступіньян (Брайтон), Вільям Пачо (Ройял Антверпен), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес ФК).
Півзахисники: Мойсес Кайседо, Джеремі Сармьєнто (Брайтон), Карлос Груесо (Аугсбург), Хегсон Мендес, Хосе Сіфуентес (Лос-Анджелес ФК), Алан Франко (Таллерес), Анхель Мена (Леон), Гонсало Плата (Реал Вальядолід), Ромаріо Ібарра (Пачука), Айртон Пресіадо (Сантос).
Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче), Майкл Естрада (Круз Асуль), Джоркаєфф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз), Кевін Родрігес (Імбабура).