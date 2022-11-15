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Еквадор оголосив заявку на Чемпіонат світу-2022

Сьогодні 13:38 162 0
У заявку увійшло 26 футболістів
Еквадор оголосив заявку на Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Еквадору визначилася із заявкою на ЧС-2022 у Катарі.

Головний тренер Густаво Альфаро взяв із собою 26 футболістів: 

Голкіпери: Александер Домінгес (Ліга де Кіто), Ернан Галіндес (Аукас), Мойсес Рамірес (Індепендьєнте дель Вальє)

Захисники: П'єро Хінкапі (Баєр Леверкузен), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), Роберт Арболеда (Сан-Паулу), Ксав'єр Арреага (Сієтл Саундерс), Джексон Поросо (Труа), Анхело Пресіадо (Генк), Первіз Еступіньян (Брайтон), Вільям Пачо (Ройял Антверпен), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес ФК).

Півзахисники: Мойсес Кайседо, Джеремі Сармьєнто (Брайтон), Карлос Груесо (Аугсбург), Хегсон Мендес, Хосе Сіфуентес (Лос-Анджелес ФК), Алан Франко (Таллерес), Анхель Мена (Леон), Гонсало Плата (Реал Вальядолід), Ромаріо Ібарра (Пачука), Айртон Пресіадо (Сантос).

Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче), Майкл Естрада (Круз Асуль), Джоркаєфф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз), Кевін Родрігес (Імбабура).

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