Лідер ПСЖ не поїде на ЧС-2022

Захисник в останній момент випав із заявки збірної Франції

Збірна Франції викреслила центрбека Преснеля Кімпембе з остаточної заявки.

Про це повідомляє RMC Sport.

Лідер ПСЖ пропустив кілька тижнів через травму підколінного сухожилля, але нібито відновився і навіть зіграв 16 хвилин проти Осера. Втім, останній медогляд виявив, що у Кімпембе залишаються певні проблеми.

Дешам вирішив не ризикувати і сьогодні вранці екстрено замінив представника ПСЖ на Акселя Дісасі. 24-річний захисник Монако ще взагалі не грав за національну збірну, а тепер несподівано їде на Мундіаль.

Раніше Дешам довикликав нападника у збірну Франції.