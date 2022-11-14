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Лідер ПСЖ не поїде на ЧС-2022

Сьогодні 13:24 507 0
Захисник в останній момент випав із заявки збірної Франції
Лідер ПСЖ не поїде на ЧС-2022
#ПСЖ, #Преснель Кімпембе

Джерело - football24.ua.

Збірна Франції викреслила центрбека Преснеля Кімпембе з остаточної заявки.

Про це повідомляє RMC Sport.

Лідер ПСЖ пропустив кілька тижнів через травму підколінного сухожилля, але нібито відновився і навіть зіграв 16 хвилин проти Осера. Втім, останній медогляд виявив, що у Кімпембе залишаються певні проблеми.

Дешам вирішив не ризикувати і сьогодні вранці екстрено замінив представника ПСЖ на Акселя Дісасі. 24-річний захисник Монако ще взагалі не грав за національну збірну, а тепер несподівано їде на Мундіаль.

Раніше Дешам довикликав нападника у збірну Франції.

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