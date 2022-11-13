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Мінспорту Ірану вимагає виключити із заявки на ЧС гравця, який підтримав протести

Сьогодні 22:40 202 0
Головний тренер збірної вже скасував прес-конференцію, на якій збирався оголосити заявку
Мінспорту Ірану вимагає виключити із заявки на ЧС гравця, який підтримав протести
#ЧС-2022

Джерело - UA-футбол.

Міністерство спорту Ірану чинить тиск на головного тренера національної збірної з футболу Карлуша Кейруша.

Про це повідомляє видання IranWire.

Уряд вимагає не включати до заявки на ЧС у Катарі форварда Баєра Сердара Азмуна.

Раніше гравець проігнорував вказівку міністерства, яке заборонило гравцям збірної висловлюватися про протести в країні, пов'язані зі смертю Махси Аміні в поліцейській дільниці. Азмун підтримав протестувальників.

"У найгіршому випадку мене звільнять із збірної… це не проблема. Я пожертвував би цим заради одного волосся на голові іранської жінки. Цю історію не приховати. Вони можуть робити все, що їм подобається. Ганьба вам за те, що ви так легко вбиваєте; нехай живуть іранські жінки", - заявив Азмун.

Раніше колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що збірна Ірану повинна бути виключена зі списку учасників ЧС-2022 через протести в країні.

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