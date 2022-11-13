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Канада визначилася із заявкою на ЧС-2022

Сьогодні 23:25 134 0
Шість гравців представляють Монреаль Імпакт
Канада визначилася із заявкою на ЧС-2022
#ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Канади визначилася із заявкою на чемпіонат світу-2022, який за вісім днів стартує в Катарі.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Канади.

До нього увійшли 26 виконавців, включаючи трьох воротарів.

Воротарі: Джеймс Пантеміс (Монреаль Імпакт), Мілан Борян (Црвена Звезда, Сербія), Дейн Сент-Клер (Міннесота Юнайтед, США).

Захисники: Сем Адекугбе (Хатайспор, Туреччина), Джоел Вотермен (Монреаль Імпакт), Алістер Джонстон (Монреаль Імпакт), Річі Ларейя (Торонто), Камал Міллер (Монреаль Імпакт), Стівен Віторія (Шавеш, Португалія), Дерек Корнеліус (Панетолікос, Греція).

Півзахисники: Ліем Фрейзер (Дейнзе, Бельгія), Ісмаель Коне (Монреаль Імпакт), Марк-Ентоні Кей (Торонто, Італія), Девід Возерспун (Сент-Джонстон, Шотландія), Джонатан Осоріо (Торонто), Атіба Хатчінсон (Бешикташ, Туреччина), Стівен Еуштакіу (Порту, Португалія), Самюель П'єт (Монреаль Імпакт).

Нападники: Ліем Міллар (Базель, Швейцарія), Лукас Кавалліні (Ванкувер Уайткепс), Іке Угбо (Труа, Франція), Тейджон Бьюкенен (Брюгге, Бельгія), Джонатан Девід (Лілль, Франція), Кайл Ларін (Брюгге, Бельгія), Альфонсо Девіс (Баварія, Німеччина), Девід Гойлетт (Редінг, Англія).

Нагадаємо, що на ЧС-2022 канадці зіграють в одній групі з Бельгією, Хорватією та Марокко.

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