Мессі: Сподіватимемося, що Аргентина боротиметься за перемогу на ЧС-2022

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся до аргентинців перед стартом чемпіонату світу-2022:

Про це повідомляє Ole.

"Як і завжди, перед якимось важливим змаганням ми говоримо одне й те саме. Я вдячний за вашу любов. Я так само схвильований, як і ви.

І що ж, сподіватимемося, що ми, як завжди, докладемо максимум зусиль і боротимемося за перемогу, ми боротимемося з ким завгодно, бо ця команда завжди грає на рівних.

Я не сумніваюся, що ми нічого не віддамо просто так, що все може скластися якнайкраще, і я сподіваюся, що Бог допоможе нам", - розповів Мессі.