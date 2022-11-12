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Мессі: Сподіватимемося, що Аргентина боротиметься за перемогу на ЧС-2022

Сьогодні 17:24 187 0
Ліонель Мессі прокоментував чемпіонат світу у Катарі
Мессі: Сподіватимемося, що Аргентина боротиметься за перемогу на ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - sport.ua.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі звернувся до аргентинців перед стартом чемпіонату світу-2022:

Про це повідомляє Ole.

"Як і завжди, перед якимось важливим змаганням ми говоримо одне й те саме. Я вдячний за вашу любов. Я так само схвильований, як і ви.

І що ж, сподіватимемося, що ми, як завжди, докладемо максимум зусиль і боротимемося за перемогу, ми боротимемося з ким завгодно, бо ця команда завжди грає на рівних.

Я не сумніваюся, що ми нічого не віддамо просто так, що все може скластися якнайкраще, і я сподіваюся, що Бог допоможе нам", - розповів Мессі.

Раніше стала відома заявка збірної Аргентини на ЧС-2022.

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