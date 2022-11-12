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Сон увійшов до заявки Південної Кореї на ЧС-2022

Сьогодні 12:47 174 0
Головний тренер Паулу Бенту включив до складу 26 гравців
Сон увійшов до заявки Південної Кореї на ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Збірна Південної Кореї з футболу

Джерело - Чемпіон.

Визначилася заявка збірної Південної Кореї на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Головний тренер Паулу Бенту включив до складу 26 гравців:

Воротарі: Кім Син Гю (Аль-Шабаб), Чжо Хен У (Ульсан Хендай), Сон Бом Гин (Чонбук Хендай Моторс).

Захисники: Кім Мін Чже (Наполі), Кім Ен Гвон (Ульсан Хендай), Квон Ген Вон (Гамба Осака), Чо Ю Мін (Течжон Сітізен), Кім Мун Хван (Чонбук Хендай Моторс), Юн Чжон Гю (Сеул), Кім Тхе Хван (Ульсан Хендай), Кім Чжин Су (Чонбук Хендай Моторс), Хон Чхоль (Тегу).

Півзахисники: Чжон У Єн (Аль-Садд), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань), Пайк Син Хо (Чонбук Хендай Моторс), Хван Ін Бом (Олімпіакос), Лі Чже Сон (Майнц), Квон Чхан Хун (Санчжу Санму), Чжон Ву Єн (Фрайбург), Лі Кан Ін (Мальорка), Сон Хин Мін (Тоттенгем), Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), На Сан Хо (Сеул), Сон Мин Гю (Чонбук Хендай Моторс).

Нападники: Хван Ий Чжо (Олімпіакос), Чжо Гю Сон (Чонбук Хендай Моторс).

Збірна Південної Кореї у групі ЧС-2022 зіграє зі збірними Португалії, Уругваю та Гани.

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