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Мессі та Ді Марія - у заявці збірної Аргентини на ЧС-2022

Сьогодні 18:12 194 0
Стала відома заявка збірної Аргентини
Мессі та Ді Марія - у заявці збірної Аргентини на ЧС-2022

Джерело - Argentina.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні включив 26 футболістів до заявки команди на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Вільярреал), Франко Армані (Рівер Плейт)

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Гонсало Монтьєль (Севілья), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселя (Бетіс), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Хуан Фойт (Вільярреал)

Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко), Леандро Паредес (Ювентус), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон), Гідо Родрігес (Бетіс), Папу Гомес (Севілья), Енцо Фернандес (Бенфіка), Ексекіель Паласіос (Баєр)

Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Хоакін Корреа (Інтер), Пауло Дибала (Рома), Ліонель Мессі (ПСЖ)

Аргентинці на турнірі зіграють у групі із Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.

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