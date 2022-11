Ван Дейк, де Йонг та Депай - у заявці Нідерландів на ЧС-2022

Визначилася заявка збірної Нідерландів на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Головний тренер Луї ван Гал обрав 26 футболістів:

Воротарі: Юстін Бейло (Фейєнорд), Андріс Нопперт (Херенвен), Ремко Пасвеер (Аякс)

Захисники: Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Натак Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Стефан де Врей (Інтер), Маттейс де Лігт (Баварія), Тайрелл Маласіа (Манчестер Юнайтед), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Дензел Думфріс (Інтер)

Півзахисники: Френкі де Йонг (Барселона), Стевен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Тен Копмейнерс (Аталанта), Мартен де Рон (Аталанта), Кеннет Тайлор (Аякс), Хаві Сімонс (ПСВ)

Нападники: Коді Гакпо (ПСВ), Мемфіс Депай (Барселона), Стевен Бергвейн (Аякс), Вінсент Янссен (Монтеррей), Люк де Йонг (ПСВ), Ноа Ланг (Брюгге), Ваут Веггорст (Бешикташ)

