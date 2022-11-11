Головне
Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ
Вчора 16:56 617
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст
Вчора 22:38 1063
Прометей вибув із розіграшу Кубка Виклику
Вчора 21:40 317
Збірна України здолала Італію на турнірі в Угорщині
Вчора 19:39 499
Мудрик - у ТОП-10 дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 15:38 428
Чорноморець здолав Минай у 12 турі УПЛ
Вчора 14:57 498
Львів переграв Рух у львівському дербі в 12 турі УПЛ
Вчора 14:55 361
За підтримки FAVBET: Екскапітан донецького Шахтаря Дарійо Срна представив довгоочікувану автобіографію
Вчора 14:42 249
Інтер знищив Болонью, Аталанта з Маліновським поступилась Лечче: Результати 14 туру Серії А
09.11.2022 23:40 732
Айнтрахт розібрався з Гоффенгаймом, Лейпциг переграв Фрайбург: Результати 14 туру Бундесліги
09.11.2022 23:26 529
Прямі трансляції

Суарес та Кавані - у заявці Уругваю на чемпіонат світу-2022

Сьогодні 09:20 184 0
Стала відома заявка збірної Уругваю
Суарес та Кавані - у заявці Уругваю на чемпіонат світу-2022
#збірна Уругваю з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Визначилася заявка збірної Уругваю на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба Уругвайської асоціації футболу.

Головний тренер Дієго Алонсо обрав 26 футболістів:

Воротарі: Фернандо Муслера (Галатасарай), Серхіо Рочет (Насьональ), Себастьян Соса (Індепендьєнте)

Захисники: Хосе Хіменес (Атлетіко), Себастьян Коатес (Спортінг), Дієго Годін (Атлетіко Мінейро), Мартін Касерес (Лос-Анджелес Гелаксі), Рональд Араухо (Барселона), Хосе Луїс Родрігес (Насьональ), Матіас Олівера (Наполі), Матіас Вінья (Рома), Гільєрмо Варела (Фламенго)

Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем), Федеріко Вальверде (Реал), Матіас Весіно (Лаціо), Джорджіан де Арраскаета (Фламенго), Факундо Пельїстрі (Алавес), Факундо Торрес (Орландо Сіті), Лукас Торрейра (Галатасарай), Ніколас де ла Крус (Рівер Плейт), Мануель Угарте (Спортінг)

Нападники: Луїс Суарес (Насьйональ), Едінсон Кавані (Валенсія), Дарвін Нуньєс (Ліверпуль), Максі Гомес (Трабзонспор), Агустін Каноббіо (Атлетіко Паранаенсе).

Зображення

Уругвай зіграє в одній групі з Португалією, Ганою та Південною Кореєю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст 1063
Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу 1297
Реал втримав перемогу над Кадісом: Результати 14 туру Ла-Ліги Реал втримав перемогу над Кадісом: Результати 14 туру Ла-Ліги 895
Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу 740
Динамо - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Динамо - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 5196
Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ 617
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7751
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 54551
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12010 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14202
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21600
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223352 3