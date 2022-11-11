Суарес та Кавані - у заявці Уругваю на чемпіонат світу-2022

Стала відома заявка збірної Уругваю

Джерело - Чемпіон.

Визначилася заявка збірної Уругваю на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба Уругвайської асоціації футболу.

Головний тренер Дієго Алонсо обрав 26 футболістів:

Воротарі: Фернандо Муслера (Галатасарай), Серхіо Рочет (Насьональ), Себастьян Соса (Індепендьєнте)

Захисники: Хосе Хіменес (Атлетіко), Себастьян Коатес (Спортінг), Дієго Годін (Атлетіко Мінейро), Мартін Касерес (Лос-Анджелес Гелаксі), Рональд Араухо (Барселона), Хосе Луїс Родрігес (Насьональ), Матіас Олівера (Наполі), Матіас Вінья (Рома), Гільєрмо Варела (Фламенго)

Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем), Федеріко Вальверде (Реал), Матіас Весіно (Лаціо), Джорджіан де Арраскаета (Фламенго), Факундо Пельїстрі (Алавес), Факундо Торрес (Орландо Сіті), Лукас Торрейра (Галатасарай), Ніколас де ла Крус (Рівер Плейт), Мануель Угарте (Спортінг)

Нападники: Луїс Суарес (Насьйональ), Едінсон Кавані (Валенсія), Дарвін Нуньєс (Ліверпуль), Максі Гомес (Трабзонспор), Агустін Каноббіо (Атлетіко Паранаенсе).

Уругвай зіграє в одній групі з Португалією, Ганою та Південною Кореєю.