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Ето'О зробив сенсаційний прогноз щодо переможця ЧС-2022

Вчора 23:10 264 0
Ето'О прокоментував переможця ЧС-2022
Ето'О зробив сенсаційний прогноз щодо переможця ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Ето'О

Джерело - football24.ua.

Чемпіонат світу у Катарі стане зоряним часом для африканських збірних.

Про це розповів ексгравець збірної Камеруну Самюель Ето'О, який нині очолює тамтешню федерацію футболу.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

"Африка завжди мала потенціал для того, щоб чудово виступити на чемпіонатах світу, але поки що ми не завжди демонстрували все, на що здатні. З роками африканські збірні набиралися все більшого досвіду, і я думаю, що зараз вони готові не тільки брати участь у чемпіонаті світу, але й виграти цей турнір", – розповів Ето'О.

Камерун на чемпіонаті світу-2022 гратиме у групі G. Його суперниками стануть Швейцарія, Сербія і Бразилія.

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