Ето'О зробив сенсаційний прогноз щодо переможця ЧС-2022

Чемпіонат світу у Катарі стане зоряним часом для африканських збірних.

Про це розповів ексгравець збірної Камеруну Самюель Ето'О, який нині очолює тамтешню федерацію футболу.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

"Африка завжди мала потенціал для того, щоб чудово виступити на чемпіонатах світу, але поки що ми не завжди демонстрували все, на що здатні. З роками африканські збірні набиралися все більшого досвіду, і я думаю, що зараз вони готові не тільки брати участь у чемпіонаті світу, але й виграти цей турнір", – розповів Ето'О.