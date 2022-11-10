Збірна Португалії оголосила заявку на ЧС-2022

Стала відома заявка збірної Португалії

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився з гравцями, які вирушать на чемпіонат світу у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба Португальської футбольної федерації.

"Селесао" озвучили список з 26 гравців:

Голкіпери: Діогу Коста, Са, Патрісіу.

Захисники: Далот, Канселу, Данілу Перейра, Пепе, Діаш, Геррейро, Антоніу Сілва, Нуну Мендеш.

Півзахисники: Палінья, Невеш, Бернарду Сілва, Бруну Фернандеш, Маріу, Матеус Нуньєш, Отавіу, Вітінья, Вільям Карвалью.

Нападники: Роналду, Андре Сілва, Гонсалу Рамуш, Феліш, Леау, Рікарду Орта.