Гетце та Мукоко - в заявці збірної Німеччини на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Німеччини оголосила фінальну заявку на чемпіонат світу в Катарі.
Ганс-Дітер Флік обрав 26 футболістів:
Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Стеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт);
Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Маттіас Гінтер, Крістіан Гюнтер, (обидва - Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем), Лукас Клостерманн (Лейпциг), Давид Раум, (Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал), Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле (обидва - Боруссія Дортмунд);
Півзахисники: Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала, Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Томас Мюллер, Лерой Сане (всі - Баварія), Маріо Гетце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Кай Гаверц (Челсі), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах),
Нападники: Карім Адеємі, Юссуфа Мукоко (обидва - Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Серж Гнабрі (Баварія)
Збірна Німеччини зіграє на ЧС-2022 в одній групі з Іспанією, Японією та Коста-Рикою.