Гетце та Мукоко - в заявці збірної Німеччини на ЧС-2022

Марко Ройс пропустить черговий мундіаль

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини оголосила фінальну заявку на чемпіонат світу в Катарі.

Ганс-Дітер Флік обрав 26 футболістів:

Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Стеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт);

Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон), Маттіас Гінтер, Крістіан Гюнтер, (обидва - Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем), Лукас Клостерманн (Лейпциг), Давид Раум, (Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал), Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле (обидва - Боруссія Дортмунд);

Півзахисники: Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала, Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Томас Мюллер, Лерой Сане (всі - Баварія), Маріо Гетце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Кай Гаверц (Челсі), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах),

Нападники: Карім Адеємі, Юссуфа Мукоко (обидва - Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Серж Гнабрі (Баварія)

Збірна Німеччини зіграє на ЧС-2022 в одній групі з Іспанією, Японією та Коста-Рикою.