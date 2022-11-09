Cон Хин Мін зіграє на ЧС-2022

Джерело - tribuna.com.
Нападник Тоттенгема та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін встигне відновитися до початку ЧС-2022.
Про це розповів сам футболіст.
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"Не можу дочекатися, щоб представити свою країну, до скорої зустрічі в Катарі", — заявив Сон.
Нагадаємо, 30-річний футболіст отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти Марселя (2:1). Йому була проведена операція на орбітальній кістці навколо лівого ока.
Дебютна гра першості для Кореї запланована на 24 листопада проти Уругваю.