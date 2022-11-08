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Еріксен — у заявці Данії на чемпіонат світу

Сьогодні 13:13 150 0
У заявку команди потрапили Крістіан Еріксен та Мартін Брайтвейт.
Еріксен — у заявці Данії на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Данії визначилась з гравцями, які зіграють у фінальній частині чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Катарі.

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Заявка національної команди Данії.

Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца), Олівер Крістенсен (Герта)

Захисники: Сімон К'єр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Йоакім Меле (Аталанта), Андреас Крістенсен (Барселона), Расмус Крістенсен (Лідс), Єнс Ларсен (Трабзонспор), Віктор Нельссон (Галатасарай), Даніель Васс (Брондбю)

Півзахисники: Томас Ділейні (Севілья), Матіас Єнсен (Брентфорд), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Тоттенгем)

Нападники: Андреас Ольсен (Брюгге), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт), Андреас Корнеліус (Копенгаген), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол), Каспер Дольберг (Севілья), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Вінд (Вольфсбург)

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