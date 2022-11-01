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Оприлюднено розширену заявку збірної Хорватії на ЧС-2022

Сьогодні 17:11 139 0
Далич зробив перший вибір
Оприлюднено розширену заявку збірної Хорватії на ЧС-2022
#ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Златко Далич до розширеної заявки збірної Хорватії на ЧС-2022 у Катарі включено 34 футболісти, включаючи п'ятьох воротарів.

Про це повідомляє пресслужба хорватської футбольної спілки.

Як відомо, до підсумкової заявки потраплять 23-26 футболістів. Її буде оголошено до 9 листопада.

До розширеного списку збірної Хорватії увійшли:

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко), Домінік Котарськи (ПАОК), Неділько Лабрович (Рієка)

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Деян Ловрен (Зеніт), Борна Баришич (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон), Йосип Юранович (Селтик), Йошко Гвардіол ("Лейпциг"), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станішич (Баварія), Марін Понграчич (Лечче), Мартін Ерлич (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб)

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Челсі), Марцело Брозович (Інтер), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Іванушец (Динамо Загреб), Ловро Маєр (Ренн), Крістіян Якич (Айнтрахт Франкфурт), Лука Сучич (Зальцбург), Йосип Мішич (Динамо Загреб), Іван Перішич (Тоттенгем), Йосип Брекало (Вольфсбург), Міслав Оршич (Динамо Загреб)

Нападники: Андрєй Крамарич (Гоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Марко Лівая (Хайдук Спліт), Антоніо Чолак (Рейнджерс).

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Допис, поширений Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)

Нагадаємо Погба пропустить чемпіонат світу-2022.

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