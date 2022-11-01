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Став відомий склад збірної Японії на ЧС-2022

Сьогодні 16:11 109 0
До заявки японців увійшли 26 гравців
Став відомий склад збірної Японії на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу визначився зі складом на чемпіонат світу 2022. 

Про це повідомляє пресслужба федерації Японії футболу.

У заявку національної команди на майбутній турнір увійшли 26 гравців.

Воротарі: Сюїті Гонда (Сімідзу С‑Палс), Деніел Шмідт (Сент-Трюйден), Ейдзі Кавасіма (Страсбур);

Захисники: Мікі Ямане (Кавасакі Фронтале), Хірокі Сакаї (Урава Редс), Мая Єсіда (Шальке), Такехіро Томіясу (Арсенал), Сего Танігуті (Кавасакі Фронтале), Ко Ітакура (Боруссія Менхенгладбах), Хірокі Іто (Штутгарт), Юто Нагатомо (Токіо), Юта Накаяма (Гаддерсфілд);

Півзахисники: Ватару Ендо (Штутгарт), Хідемаса Моріта (Спортінг), Ао Танака (Фортуна), Гаку Сібасакі (Леганес), Каору Мітома (Брайтон), Даїті Камада (Айнтрахт), Ріцу Доан (Фрайбург), Дзюня Іто (Реймс), Такумі Мінаміно (Монако), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Юкі Сома (Нагоя Грампус);

Нападники: Дайдзен Маеда (Селтік), Такума Асано (Бохум), Аясе Веда (Серкль Брюгге).

На груповому етапі ЧС-2022 збірна Японії зіграє у квартеті Е з командами Німеччини (23 листопада), Коста-Рики (27 листопада) та Іспанії (1 грудня).

Нагадаємо Погба пропустить чемпіонат світу-2022.

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